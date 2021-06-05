Cumhurbaşkanlığı tarafından Dünya Çevre Günü için hazırlanan videodaki slogan, 3 ay önce CHP'li belediye tarafından kullanılmış

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Dünya Çevre Günü kapsamında Millet Bahçeleri tanıtımı için sosyal medyadan paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana kullanılan "Bugüne nefes, yarınlara umut oluyoruz” sloganının Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık tarafından 3 ay önce kullanıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan'ın 4 Haziran'da paylaştığı videonun sonunda Erdoğan'ın fotoğrafı ve “Bugüne nefes, yarınlara umut oluyoruz” sloganı yer alıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık'ın 31 Mart'ta, yani 3 ay önce sosyal medyadan paylaştığı videoda, “Bugüne nefes, yarına umut” sloganını kullandığı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı'nın, CHP'nin daha önce kullandığı slogana yer vermesi sosyal medyada gündem oldu.