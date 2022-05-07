İmamoğlu'nun bazı gazetecilerle verdiği fotoğrafı eleştiren CHP il gençlik kolları yöneticisinin istifası istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz programını takip eden bir kısım gazeteci ile çektirdiği fotoğrafa tepki gösteren CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, istifasının ve sosyal medya profilinde bulunan tıtle'ı kaldırması istendiğini duyurdu.

Medya Tava’da yer alan haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinden habersiz Duringa’nın istifasının istenmesine tepki gösterdiği ve arayarak yeniden partiye dönmesini isteyeceği iddia edildi.

İşte Mete Duringa'nın istifasını duyurduğu paylaşımı şöyle:

“Ülkeyi yönettiğini sananların sağlığı, ekonomiyi, hukuğu ve ülkenin çeşitli dinamikleriyle değerlerini çökerttiği, 80 milyon tarafından değil 8 milyarlık dünya nüfusunda görünürken biz bunu halledeceğiz diyerek yola çıkanların, gençliğe bir gelecek vaat etmemeleriyle birlikte ardı arkası kesilmeyen utanç verici olaylara neden olmaları, ülkenin en büyük kangrenlerinden olan liyakat dışı uygulamaların kendi içimizde de maalesef görülmesi ve bunların partimizin etik ve ahlak kavramlarının uzağında, kaçınılmaz ve küçük düşürücü sonuçlara yol açması gibi sebeplerin yanında birkaç gün önce ülke kamuoyuyla paylaştığım "Gülhane Parkı'nda yaşanan lale katliamı" videomun ardından konunun ülke gündemine oturmasıyla gittiğim Gülhane Parkı'nda sorumluların benimle röportaj yapmaktan kaçınmaları, parti üyesi olmama rağmen beni haber kadrajına almayarak şahsi çekim yapmamı da engellemeleri, DHA mikrofonlarına kurgu bir haber yaptırmaları gibi olayları eleştirmemle birlikte, bugün Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'nun içerisinde oldukları fotoğraf karesi ve tavırlarıyla ilgili eleştirimin ardından mensubu olduğum örgüt tarafından aranarak, istifamın istenmesi-profilimde bulunan tıtle'ı kaldırmam gerektiği söylemleri bana şunu gösterdi; siyaset bir oyun sahnesi. Bizlerin amacı ülkeyi kurtarmak. Birilerinin arkasına takılıp gitmek değil.

Bundan dolayıdır ki şahsım Mete Durinğa bugün CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticiliği'nden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bizler bu ülkenin savunucusu Atatürk İlke ve İnkılaplarının askerleri, vatanına, milletine hayır getirecek gençleriz.”

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