İmamoğlu'nun aldığı limonlarla ilgili 'kurgu' haber hazırlayan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmasının ardından kurgu haber hazırlayan 3 kişi gözaltına alındı.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, haberi hazırlayan kameraman Mahmut Dölek, çiftçi rolündeki eski AKP yöneticisi Ömer Tuncel ve cep telefonuyla röportajı çektiği öne sürülen eski DP ilçe başkanı Emrah Toraman gözaltına alındı.

İmamoğlu'na yönelik sosyal medyada paylaşılan ve daha sonra da basında geniş yer bulan görüntülerle ilgili, İstanbul Büyükşehir ve AKP Mersin İl Başkanlığı'nın çifte suç duyurusu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Her üç şüphelinin evlerinde arama yapıldığı, cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin gecenin ilerleyen saatlerinde Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

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