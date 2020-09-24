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Kültür-Sanat

İmamoğlu'ndan 'Kavuk' müjdesi

24 Eylül 2020 19:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğun eski ve yeni emanetçileri Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'u Florya'da ağırladı. İmamoğlu, Öztekin ve Çoruh'la, kavuğu ve emanetçilerini tasvir eden bir alan üzerinde çalışacaklarının müjdesini paylaştı.

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