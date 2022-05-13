İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu açıklaması: Kararın altında İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan anlayışın sonucu var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanmasına ilişkin olarak, "Bugün verilen kararın altında, İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan ve her gün hukuksuz müdahalelerle devam eden anlayışın bir sonucudur" dedi.

İmamoğlu, Yargıtay’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gününü onaması hakkında açıklama yaptı.

TIKLAYIN - Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor?

TIKLAYIN - Kaftancıoğlu’nun 2014’teki tweetlerine 2019’da dava açıldı, rekor sürede dava tamamlandı: Vekillik imkânsız, il başkanlığı tartışmalı, üç gün cezaevinde kalacak

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Kararı veren bir avuç insan. Biz hukukun içinde çok dürüst ve hukukun gereğini yapan, yapmak isteyen yargıçların olduğunu da biliyoruz. Dilerim bu iş sona erer. Kıymetli yol arkadaşım Kaftancıoğlu'nun da ilkeler doğrultusunda siyasi mücadelesini yapıyor. Bugünkü karar, İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan ve her gün hukuksuz müdahalelerle devam eden bir anlayışın sonucudur.

Genel Başkanımız 21 Mayıs'ta halkla buluşmayı Bursa yerine İstanbul'da yapma kararı aldı. Başta Sayın Genel Başkanımızın, hak hukuk adaletin simgesi haline gelmiş Genel Başkanımızın, CHP'nin ve bizlerin yol yürüyüşünün tek amacı bu ülkede eşitliğin, özgürlüğün tesis edilmesidir. Yapılacak miting ve mücadele, en üstün mücadele biçimi olacaktır. Biz başarıya ulaşacağımıza dünden daha fazla inanıyoruz."