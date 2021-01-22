İmamoğlu’ndan 'Halk Ekmek' açıklaması: Tarım Bakanlığı İBB'yi kastetmediğini ifade etti, sorun çözüldü; yoksullukla mücadelede hiçbir engel tanımayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’in mobil büfelerinin Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi ile yasaklandığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaparak, "Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Onu kastetmedekilerini ifade ettiler. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım" yanıtını verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin yayımladığı bir genelge ile mobil araçlarda ekmek satışını yasakladığını belirtti. Bakanlığın genelgesi, İBB'nin mobil ekmek büfelerinde de ekmek satışının yasaklandığı şeklinde yorumlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise, "İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir genelgemiz söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temeli atılan KİPTAŞ İzmit Çınar Evleri Konutları için kura çekilişinde gazetecilerin konuya ilişkin sorduğu soruya şöyle yanıt verdi:

"Zaten (satış) devam edecekti. Dün yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi. Tarım Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Onu kastetmedekilerini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı. Ama yine ifade edeyim; İstanbul’da, bu yoksul günlerde, insanların bir liralık ekmek almak için kuyruklara girmesi çok önemlidir. Buna yönelik yapılan her hizmet, değerlidir. Bütün kamu kurumları, ‘Ben bu hizmete nasıl katkıda bulunabilirim’ diye hareket etmelidir ve bu bilinçte karar almalıdır. Dünkü karanın ilk intibaı hepimizi çok üzmüştür. Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım."

İmamoğlu, "Bir ifade karmaşışı mı vardı? Yoksa bugün düzeltilen bir durum muydu? Karalama kampanyası olarak da ifade edildi…" sorusuna ise, "Yani onu, kamuoyunun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum" yanıtını verdi.