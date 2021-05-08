İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Keşke bana "Neden elini arkadan bağladın?" incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz" sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu, "Keşke bana "Neden elini arkadan bağladın?" incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası” programında gençlerin sorularını yanıtlamıştı.

İstanbul Adalar'daki kayıp at iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, şunları söylemişti

"İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum."

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