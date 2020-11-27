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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; sonu gelmiştir, yapılmayacaktır

27 Kasım 2020 19:01

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız” sözlerinin ardından açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, “Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır” dedi.

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