İmamoğlu: Kadınların istihdama katılımı yüzde 35 bile değil; kadınlar güçlendikçe toplum güçlenir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınların istihdama katılım oranına dikkat çekerek, "Son verilere göre, yüzde 35 bile değil. Böylesi bir ortamda bir toplumun ya da bir şehrin gelişmesini beklemek mümkün değil" dedi.

İstanbul Gönüllüleri’nin projesi kapsamında Beşiktaş Meydanı’nda açtığı “Kadın Emeği Pazarı”nı ziyaret eden İmamoğlu, pazarda bulunan kadınlarla sohbet ederek pazarla ilgili düşüncelerini dile getirdi. İBB olarak kadınların istihdama katılımlarını teşvik ettiklerini ve bunun için geliştirdikleri projeleri anlatan İmamoğlu, "Beşiktaş’ta, çok güzel bir alanda kadınlar emeklerini sergiliyor ve satış yapıyorlar. Bunu geliştirmek istiyoruz. Kadın kooperatifi, kadın üreticiler, tarımda kadın gibi birçok aşaması var. Kadınlar güçlendikçe, toplum güçlenir. Kadın, evin içine para kazanıp, evin içine daha fazla katkı sundukça, toplum zenginleşir. Ben, köyde üreten bir annenin evladı olarak bunu doya doya yaşadım. Sonraki travmayı da biliyorum. Onun için kentteki kadınların hayata katılımları için, her yerel yönetimin, her yöneticinin çok şey yapması lazım" diye konuştu.

Evlerinde kendi olanakları ile üretim yaparak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimciler, Beşiktaş Meydanı’nda, 14 Aralık’ta kurulan “Kadın Emeği Pazarı”nda buluştu. 2’şer gün üzerinden dönüşümlü olarak 500’e yakın kadın girişimcinin yer alacağı pazar, 14-31 Aralık 2020 tarihlerinde hafta içi her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

El yapımı sabundan kanaviçeye, porselenden takıya farklı kategorilerde ürün ve hediyelik eşyaların sergileneceği tezgahlar, pandemi sürecinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun olarak konumlandırıldı.