İmamoğlu: İstanbul'un akıllı bir kent olma hedefini sürdürüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD'ın "Oyunun kuralları değil, kendisi değişti" temalı "Dijital Türkiye Konferansı"nda konuştu. İmamoğlu konuşmasında "İstanbul teknolojiyle birlikte akıllı bir kent olma hedefini sürdürüyor ve biz de faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyoruz" dedi.

İBB Wi-Fi, Blockzincir gibi projelerle fark yaratmaya çalıştıklarını aktaran İmamoğlu "Ulusal ve uluslararası alanlarda fark yaratmaya ve öncü belediye olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

İBB Başkanı, "şeffaf" ve "hesap verilebilir" amaçla uygulamaya aldıklarını söylediği Açık Veri Portalı'nın 32 milyon tıklanmaya ulaştığını da ifade etti.

İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Yakın zamanda vatandaşlarımızın kullanımına açtığımız İstanbul Senin uygulaması dijital dönüşüm yol haritamızda önemli bir adım oldu"

"Teknoloji hayatımızın her alanında ve gün geçtikçe de öneminin arttığını biliyoruz. Dijital dönüşümün hayatımızı kolaylaştırarak yaşam kalitemizi arttırdığı bir gerçek. Teknoloji artık vatandaşlara akıllı şehirlerin hizmet etmesi noktasında çok önemli bir unsur. İstanbul'a yeni bir başlangıç dediğimiz günden bu yana, bu şehrin insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanarak yeni çözümler geliştirmek amacıyla akıllı şehir platformunu oluşturduk ve dijital kapsayıcılık hedefini ekibimizle ortaya koyduk.

Yakın zamanda vatandaşlarımızın kullanımına açtığımız İstanbul Senin uygulaması dijital dönüşüm yol haritamızda önemli bir adım oldu. İstanbul senin, herkesin ücretsiz olarak indirip, güvenlikle ve kolayca kullanabileceği vatandaş odaklı yeni nesil bir dijital platform. İstanbullunun İBB'nin karar alma süreçlerine yön verebileceği, kamu ve özel sektörün sunduğu hizmet ve çözümlere kolaylıkla ulaşabileceği ve katılımcı ekonomi anlayışıyla ekosisteme katkıda bulunabilecek bir mobil uygulama.

İstanbul Senin ile güvenli dijital kimlik, mesajlaşma ve ödeme fonksiyonları sayesinde ulaşımdan fatura ödemeye alışverişten şehir içindeki etkinliklerine acil durumlarda yardımlardan soru ve şikayetlerin çözümüne bir çok hizmet artık İstanbulluların parmağının ucunda.

Bu platformu özel sektör STK ve girişimcilerin katkılarıyla sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle sizleri de İstanbul'un dijital dönüşümünün bir parçası olmaya ve uygulamamızı indirip kullanmaya davet ediyorum.

"Açık Veri Portalı 32 milyon tıklanma sayısına ulaştı"

Ayrıca teknoloji dünyasının olmazsa olmaz alanlarından olan veriyle ilgili çalışmaları takip ediyor ve destekliyoruz. 18 milyon nüfusu ile günümüzün en kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul teknolojiyle birlikte akıllı bir kent olma hedefini sürdürüyor ve biz de faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyoruz.

Yönetime geldikten kısa bir süre sonra şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızla Açık Veri Portalı'nı hizmete açtık. Portalın 32 milyon tıklanma sayısına ulaşması verilen hizmetin önemini ve ne kadar yerinde bir ihtiyaca hizmet ettiğini kanıtlıyor. Verinin herkesin erişimine açık hale getirilmesiyle, bilgi ve içeriğe daha kolay erişim imkanı sunmuş olduk. Açık veriler, sorunları çözmek şeffaflığı artırmak ve yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek için değerli bir kaynak haline geldi İstanbul'da. İBB olarak geçen hafta açtığımız veri labrotuvarı ile vatandaşlarımıza şehrin temel sorunlarına yenilikçi çözümler bulmaları için yeni verileri kullanma imkanı da sağlayacağız. Veri labratuvarı sayesinde girişimcilerimizi destekleyerek ihtiyaçlara uygun proje üretebilmelerini sağlamayı, araştırmacılar için çalışma ortamı sağlamayı hedefliyoruz burada.

"Öncü belediye olmaya gayret ediyoruz"

Yine OGEM yani Oyun Geliştirme Merkezi'yle dünyanın yükselen sektörlerinden olan oyun sektöründe İstanbul'un güçlü bir oyuncu haline gelmesi için girişimcilerimize güçlü bir destek veriyoruz.

Avrupa'da örnek uygulama seçilen ve birçok kez ödüle layık görülen askıda faturanın başarısının yanı sıra İBB Wi-Fi, Blockzincir gibi proje hizmetlerle de ulusal ve uluslararası alanlarda fark yaratmaya ve öncü belediye olmaya gayret ediyoruz.

Özetle, İBB olarak halkımızın hızlı ve faydalı hizmet alabilmesi adına her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Dijital dönüşümün başta katılımcılık olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için çok önemli bir gereklilik olduğuna yürekten inanıyoruz. 21. yüzyılın yani çağı yakalamak, hatta önüne geçmek için dijital dönüşüme mutlaka ayak uydurmamız şart."

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