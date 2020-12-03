Soner Yalçın, "İmamoğlu için şimdi kaygılanmaya başladım" dedi; "İmamoğlu'na suikast girişimi" haberinin perde arkasını yazdı

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Odatv'de yayımladıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimine ilişkin haberin perde arkasını yazdı. Yalçın, “Birileri bir şeyler döndürüyordu. Susup bekleyemezdik; haberi yazmaya karar verdik.” diyen Yalçın, ellerindeki belgeyi doğrulattıklarının altını çizdi.

Yalçın yazısında, "Türkiye'nin konuşacağı Odatv özel haberini devletin bilmemesi imkânsız. Odatv'nin her adımını takip ettiklerini tahmin etmek zor değil. Hani diyebilirlerdi ki, 'Operasyon sürüyor bu bilgiyi yazmazsanız mutlu oluruz.' Kimseden ses çıkmadı. Saatlerce tek telefon gelmedi. Haberi dikkatlice yazıp saat 20.00'de yayına girdik. Belgeyi yayınlamadık. Söylediğimiz gibi Türkiye 'İmamoğlu suikastını' konuşmaya başladı. Sonra çok şaşırtıcı gelişmeler oldu!" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Odatv haberi yayınlandıktan sonra devlet aklı yok oldu! Bravo İçişleri Bakanlığı… Bravo Emniyet Genel Müdürlüğü diyeceğimize, polisimizi- istihbaratçımızı tebrik edeceğimize ne yaptı devlet aklı: 'Bu suikast olayı İmamoğlu'nu mağdur gösterir, kelime oyunlarıyla bu haberi yalanlayalım' kurnazlığını benimsedi." görüşünü savundu.

Yalçın, "Devlet kafası manevra yeteneğini öyle bir kaybetti ki; alkış alacağı yerde, hakkında şüphe oluşturacak açıklamalar yapıyor. Canını ortaya atarak bu tür istihbarat bilgilerini toplayan güvenlik görevlilerine yazık değil mi? Bırakın, bu derece önemli çalışma yaptığınız için sizlerle gurur duyalım. Çıkıp kamuoyu karşısına 'Bırakın İmamoğlu'nu tek vatandaşımızın teline dokundurmayız herkes rahat olsun' deseydiniz harika olmaz mıydı? Ülke kenetlenmez miydi? Ah şu siyaset… Bu taraflı kafa korkuttu beni; İmamoğlu için şimdi kaygılanmaya başladım! Siyasetin gözleri nasıl kör ettiğine inanamıyorum…" ifadesini kullandı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

"Odatv haberinde “DEAŞ militanlarının yakalandığı” bilgisi vardı. Bize haber öyle geldi. Düşündük: “Operasyon gizlilik içinde yürüyorsa devlet aklı bunu neden kağıda döksün? Herhalde yakalandıkları bilgisi doğru.” Devlet aklı “yakalanmadılar” diye açıklama yapmayı marifet sandı! Bir diğer açıklamaları ise “koruma sayıları artırılmadı” şeklinde oldu! Bunca yıl istihbarat haberleri- kitapları yazdım, böylesine önemli bir konuda böylesine vasat açıklama görmedim! Ne diyeyim size: Devletin mükemmel bir istihbarat bilgisi ancak bu kadar yüze-göze bulaştırılır…"