İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanları hakkında başlatılan özel teftişle ilgili bugün saat 11.30'da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan bazı personellerin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde konuya ilişkin olarak açıklama yapacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı: İBB personellerine terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili teftiş başlatıldı