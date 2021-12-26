Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İBB' tepkisi: İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "özel teftiş" kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "özel teftiş" kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu’nun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!"