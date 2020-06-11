İmamoğlu: Ayasofya’nın ibadete açılmasına ihtiyaç olduğuna inanmıyorum, iç siyaset malzemesi olarak kullanılmamalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferasla katıldı. İmamoğlu’na katıldığı panelde, gazeteci Alexis Papachelas tarafından “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusu yöneltildi.

İmamoğlu soruya, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" ifadeleriyle cevap verdi.

Aynı panelde bulunan Atina Belediye Başkanı Dora Bakoyannis ise İmamoğlu'nun sözleri üzerine Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğu söyleyerek, "Hristiyanların İstanbul’a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı” görüşünü savundu.