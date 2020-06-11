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Politika

İmamoğlu: Ayasofya’nın ibadete açılmasına ihtiyaç olduğuna inanmıyorum, iç siyaset malzemesi olarak kullanılmamalı

11 Haziran 2020 22:30

Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı tartışmaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, buna ihtiyaç olmadığını söyleyerek, konunun iç siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini savundu.

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