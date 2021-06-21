İmamoğlu, Atatürk'ün sözünü paylaştı: Önderlerin görevi, yaşamı sevinç ve istekle karşılamak yönünde uluslarına yol göstermektir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamalarına tepki gösterdiği paylaşımını alıntılayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, “Önderlerin görevi, yaşamı sevinç ve istekle karşılamak yönünde uluslarına yol göstermektir.” Mustafa Kemal Atatürk 1937/ Söylev ve Demeçler" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’ye çekiyoruz, kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok." diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tepki vererek, "Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın?" dedi.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'müzik yasağı' tepkisi: Ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın?

TIKLAYIN | Erdoğan: Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok