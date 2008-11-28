'İmam öğretmen' uygulaması iptal edildi

İzmir'in Güzelbahçe İlçesi'nde bazı okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni açığının `imam-öğretmen'lerle kapatılması uygulaması, iptal edildi.



Gazetecilerin gündeme getirdiği uygulamanın yasal ve doğru olduğunu savunan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İzmir valiliği'nin soruşturma açılmasının ardından geri adım atmak zorunda kaldı. Açıklar ise yeni öğretmen aramadan, kadrolu öğretmenler ile din bilgisi öğretmeni müdür yardımcılarının ders saatleri artırılarak kapatıldı. Kaymakam Ekrem Büyükata, ``Zaten arayış içerisindeydik, bulamıyorduk. Bulundu, yenileri geldi. Başka görevlendirmeler yapıldı. Yeni atamalar tekrar gözden geçirildi, sorun çözüldü'' dedi.



İzmir'in metropol ilçelerinden Güzelbahçe'deki camilerde görev yapan imamlar Hikmet Demir, Mehmet Aksoy, Yüksel Avcı, Nurhan Dündar ve Numan Yıldız, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen açığı yaşanan Ali Bayırlar İlköğretim Okulu, Yelki Hamdi Dalan İlköğretim Okulu, Vali Kazım Paşa İlköğretim Okulu ve İMKB Endüstri Meslek Lisesi'ne görevlendirildi. İmam Hatip Lisesi mezunu olup, 2 yıllık Açık Öğretim İlahiyat Bölümü'nü dışarıdan okuyup bitiren imamların okullara Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görevlendirilmeleri tepkiyle karşılanırken, uygulamayı ve tepkileri kamuoyunun gündemine gazeteciler getirdi.



Eğitim Sen yöneticilerinin `laik eğitim tehlikede' uyarısı yaptığı uygulamayı, CHP İzmir Milletveki Ahmet Ersin de bir soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı. Haberler üzerine Vali Cahit Kıraç'ın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Bu gelişmelerin ardından, öğretim yılı başından beri sürdürülen uygulama iptal edildi. İzmir'de, Milli Eğitim Bakanlığı genelgelerine dayanılarak imamların `öğretmen' yapılmasının yankıları sürürken, son verilen uygulamanın ardından sözü edilen öğretmen açıklarının basit yoldan kapatıldığı ortaya çıktı.



Biri 60'ncı Yıl Anadolu Lisesi diğeri Cengiz Topel Çok Programlı Lisesi'ndeki 2 kadrolu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin ders saatleri haftada 20 saatten 30 saate çıkarıldı. Yine Cengiz Topel Çok Programlı Lisesi ile Ali Bayırlar İlköğretim Okulu'nda müdür yardımcısı olan iki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin daha fazla saat derse girmesi sağlandı. Gazetelerde çıkan haberler üzerine Balçova'da oturan emekli bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak, görev talep etti. Emekli öğretmenin de görev almasıyla Güzelbahçe'deki okullarda yaşanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni krizi çözüldü.



İmam-öğretmen uygulamasının iptal edilmesinin ardından gelişmeleri değerlendiren bazı eğitimciler, ``Madem uygulama doğruydu, sakıncası yoktu, genelgelere, yönetmeliklere aykırı değildi de şimdi neden geri adım atıldı? Anneler, babalar, öğrenciler tepki gösterdiğinde neden onların endişelerine kulaklar kapatıldı? Mevcut öğretmenlerle bu sorun aşılabilecekken neden böyle bir uygulamaya gidildi? Branş öğretmenleri haftada 30 saate kadar derse girebilir. Bu branştaki müdür yardımcılarından destek alınabilir. Ama bu planlamalar yapılmadan imamlar öğretmen yapıldı. Bunun arkası aranmalı, soruşturulmalı'' diye konuştu.



Güzelbahçe Kaymakamı Ekrem Büyükata ise, imamların okullarda geçici öğretmen olarak görevlendirmelerinde bir uygunsuzluk olmadığını bir kez daha savundu. Bu görevlendirmelerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili genelge ve kararları doğrultusunda yapıldığını kaydeden Büyükata, imamlara haksızlık yapıldığını ileri sürüp, ``Bir kere cami imamı demeyin. İmamlar sanki devletin memuru değil de adeta ucuz insan gibi bakıldı. Onlar da kırıldı. Hepsi aydın, aklı başında insanlar. İnanın üzülmemek elde değil'' dedi. Sorun ilçedeki mevcut öğretmenlerle çözülmesine rağmen Kaymakam Büyükata, önceden böyle bir görevlendirme yapılabildiğini bilmediğini söyledi.



