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Yaşam

İmam kocasını bırakıp sevgilisine kaçtı, bacağından vuruldu!

Adana'da yaşanan olayda, ikinci kez ateş etmek isteyen Ali B. tutukluk yapan tabancayı atıp kaçtı

09 Ocak 2017 18:42

Adana'da bir imamla evli olan bir çocuk Ş.A.’yı, birlikte yaşadığı iddia edilen Ali B. tabancayla bacağından vurdu. Tabanca tutukluk yapınca silahı atıp kaçan Ali B. kısa sürede yakalandı. Eşini terk edip Ali B. ile yaşadığı iddia edilen kadın ise tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olay saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Ş.A.’nın yanına yaklaşan 35 yaşındaki Ali B. "Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı" diyerek kadına bir el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun kadının sol bacağına isabet ederken, ikinci kez ateş etmek isteyen Ali B. tutukluk yapan tabancayı atıp kaçtı.

Polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanan Ali B. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Yaralanan kadın ise Adana Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ali B. yaraladığı kadının sevgilisi olduğunu, halen birlikte yaşadıklarını, bu dönemde kendisini aldattığını öğrendiğini "namusu için vurduğunu" söyledi.

Çocukluk aşkıymış

Eşinin imam olduğunu söyleyen Ş.A. da ifadesinde, "Ali benim çocukluk aşkım. İşsiz olduğu için ailem beni ona vermedi. Ben de kaçtım, birlikte yaşıyorduk. Çok kıskanç, aldatma iddiaları doğru değil" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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