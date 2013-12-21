İmam hutbede bakanları savundu, cemaat protesto etti

Van'ın en merkezi yeri Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 800 kişilik Belediye Camii, cuma namazında protestoya sahne oldu. Caminin imamı Rahmi Arvas, cuma hutbesinde gündemdeki yolsuzluk operasyonuna değindi. İmamın, hutbenin bir yerinde "Bu yolsuzluk operasyonu ABD'nin ve İsrail'in işidir. Müslümanlar arasına fitne fesat sokmak isteyenlerin işidir" demesi üzerine cemaatten tepki geldi. İmamın siyaset yaptığını, iktidarı ve çocukları yolsuzluk ile rüşvetten gözaltına alınan bakanları savunduğunu öne süren 40 kişilik grup, bunu protesto ettiklerini söyleyerek camiyi terk etti. Hutbesine devam eden imam Rahmi Arvas, ardından namazı tamamladı.

Doğan Haber Ajansı'na göre camideki protesto, Van Müftülüğü'nü de harekete geçirdi. İmam Rahmi Arvas'ın uzaktan akrabası olan Van Müftüsü Nimetullah Arvas, kendisine böyle bir konunun intikal ettiğini belirterek, "Belediye Camisi'nde bir sıkıntı yaşandığı bana söylendi. Bununla ilgili çalışmamız var. Konunun ne olduğunu ve niçin böyle bir olay yaşandığını çözeceğiz" dedi.