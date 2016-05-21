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Yaşam

İmam hırsızlıktan tutuklandı!

M.K. ve bir arkadaşının girdikleri iki okuldan televizyon ve bilgisayar çaldıkları öne sürüldü

21 Mayıs 2016 06:01

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, girdikleri iki okulda televizyon ve bilgisayarları çaldığı iddia edilen cami imamı 34 yaşındaki M.K. ile bir arkadaşı tutuklandı.

DHA’nın haberine göre, geçen Nisan ayında birisi özel, iki ayrı okula giren hırsızlar, televizyon ve bilgisayar çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, okullardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, okula hırsızlık için giren üç kişiden birinin Yolçatı Camii’nin imamı M.K. olduğu belirlendi.

Honaz İlçesi’nden Acıpayam’ın Yolçatı Mahallesi’ndeki camiye yeni atanan imam M.K. ile birlikte 2 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen imam M.K. ve bir arkadaşı tutuklanırken, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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