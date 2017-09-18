İmam hatip ve açık lise öğrencilerinin sayısı 1 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016-2017 eğitim öğretim yılına ilişkin istatistikleri yayınladı. Verilere göre, imam hatip lise ve ortaokullarındaki öğrenci sayısı 1 milyonu aştı. 4+4+4 sistemiyle başlayan 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasında açıköğretim liselerine kayıt yapan öğrenci sayısı da 1 milyonu buldu.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin'in MEB'in 2016-2017 öğretim yılı istatistiklerine dayandırdığı haberine göre, ilkokullulaşmada sayı azalırken imam hatip ortaokul ve liselerindeki öğrenci sayısı arttı. MEB’in verilerine göre, ihraçların ardından ilkokuldaki öğretmen sayısı 292 bin 878’e düşerken, toplam 1 milyon 537 bin 36 öğrencisi bulunan Anadolu liselerinde öğretmen sayısı ise 54 bin 277 olarak açıklandı. Öte yandan, liselere kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı yükselirken, açık öğretim liselerine kayıt yapan öğrenci sayısında önceki yıla göre büyük artış oldu.

İlkokul okullaşma oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstatistiklere göre ilkokul okullaşma oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Verilere göre ilkokul çağındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 91.18’e düştü. Geçen yıl toplamda ilkokulda 4 milyon 972 bin 430 öğrenci öğrenim görürken, 482 bin 188 çocuk ise okullaşamadı. Okullaşamayan çocuklardan 249 bin 698’i erkek, 232 bin 490’ı ise kız çocuklardan oluştu.

İmam hatip liselerinde artış

İmam hatip lise ve ortaokullarında okuyan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 75 bin 767 kişi artarak toplamda bir milyon 155 bin 932’e yükseldi. Bu öğrencilerden 503 bin 978’i imam hatip lisesi, 651 bin 954’ü ise imam hatip ortaokullarında öğrenim gördü. Bir önceki yıl bin 149’u lise ve bin 961’i imam hatip ortaokulu olmak üzere 3 bin 110 imam hatip okulu hizmet verirken geçen eğitim-öğretim yılında bu sayı bin 2 artarak, 4 bin 112’ye ulaştı.

1 milyondan fazla çocuk liseye başlamadı

Yine aynı verilere göre, lise çağındaki çocukların yüzde 82.54’üne denk gelen 5 milyon 849 bin 970 öğrenci açık lise ve liselerde öğrenim gördü. Öğrenim göremeyen ve öğrencilerin yüzde 17.46’sına denk gelen bir milyon 240 bin 902 çocuk ise lise çağındaki zorunlu eğitime katılamadı. Eğitim alamayan çocuklardan 658 bin 286’sı erkek, 582 bin 616’sı ise kız çocuklardan oluştu.

4+4+4 zorunlu eğitimine geçilmeden önce MEB’in önceki yıllardaki verilerine göre açık öğretime kayıt yapan öğrenci sayısı 1 milyonu bulmazken, 4+4+4 sonrasında ise 2016-2017 verilerine göre açık öğretim lisesindeki öğrenci sayısı 1 milyon 287 bin 249’a çıktı.

Eğitim Sen: Yoksul aile çocuklarının eğitim hakkı ortadan kaldırıldı

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, istatistiklerle ilgili değerlendirmede bulunurken, 4+4+4 öncesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 537 İmam Hatip Lisesi’nde 268 bin 245 öğrenci olduğunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında imam hatip lise sayısının bin 408’e, bu okullarda okuyan öğrenci sayısının ise 634 bin 406’ya yükseldiğini söyledi.

Aydoğan, "Türkiye’de imam hatip okullarında okuyan toplam öğrenci sayısı Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstün gayretleri ve devletin bütün imkânlarını seferber etmesi sonucunda 1 milyon 291 bin 20’ye çıkmış durumda" dedi.

Eğitimde ciddi bir ticarileşme yaşandığını belirten Aydoğan, "Devlet okullarından yaşanan ticarileştirme, özellikle eğitimi dinselleştirme uygulamalarının da doğrudan etkisiyle özel okul sayısının 10 kat, özel okula giden öğrenci sayısının 12 kat artmış olması en dikkat çekici durumdur. MEB’in ve AKP hükümetinin imam hatiplerden bile daha fazla teşvik ettiği rakamlar da bunun kanıtı. Temel alan özelleştirme oldu. Sonuç olarak, bilimsel ve nitelikli eğitime erişim noktasında yoksul aile çocuklarının eğitim hakkı tamamen ortadan kaldırıldı. AKP’nin eğitim politikaları yoksul aile çocuklarına ya imam hatipli, ya da meslek liseleri üzerinden ucuz iş gücü tarifini veya tamamen örgün eğitim dışına çıkartılarak, ‘çocuk evlilik’ ve ‘çocuk işçilik’ dayatmakta" diye konuştu.