Alternatif yok; 191 ilçede zorunlu istikamet imam hatip!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) imam hatip okullarının açılmasına yönelik nüfus şartını değiştirmesinin ardından ülkenin 5’te birinde sadece imam hatip okulları açılabileceği belirlendi. Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi raporuna göre, fen lisesi, güzel sanatlar ve spor liselerinin açılmasını zorlaştıran MEB, Türkiye’deki 191 ilçede sadece imam hatip açılabilmesini sağladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bakanlık, bu okullara talepleri artırmak için geçen mayısta yayımladığı 2017-2018 ders çizelgelerinde sadece imam hatip liselerine kendi programlarının yanı sıra fen, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat, spor liseleri programlarını da uygulama hakkı vermişti. Eğitim-İş, bu ayrıcalığın iptali için yargıya gitti. Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi’nin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın haziran ayında yayımladığı “Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliği”ni inceleyen raporu bakanlığın imam hatiplere ilişkin projelerini gözler önüne serdi. İmam hatip açılmasını kolaylaştıran yönetmelikle Türkiye’nin 5’te biri eğitim kaliteleri, ders içerikleri ve sınav başarıları ile tartışma yararan dini okullara mahkûm edildi. Yeni açılacak tüm okullara abdesthane, kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit zorunluluğu getiren MEB’in yönetmeliğini inceleyen “Mecburi istikamet: İmam Hatip Liseleri” başlıklı rapor, eğitimde zorunlu dinselleştirmeyi gözler önüne serdi.

Zorunlu istikamet

Anadolu liselerinin açılması için 20 bin nüfus şartı değiştirilmezken, İmam Hatip’ler için nüfus şartının 5 bine kadar düşürülmesinin ardından birçok bölgede yeni bir lise açılmak istendiğinde Anadolu İmam Hatip Liseleri tek seçenek haline getirildi. Raporda, 2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini inceleyen Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, nüfusu 5 bin’den düşük 57 tane, nüfusu 5-10 bin arasında 134 tane ilçe bulunduğu ve bu ilçelerin tamamının “Anadolu İmam Hatip Lisesi dayatması ile karşı karşıya” olduğu sonucuna ulaştı. İlçelerden örneklerin de yer aldığı rapora göre, Eskişehir’e ait 14 ilçeden 6’sı, Çankırı’ya ait 11 ilçeden 5’i, Denizli’de 19 ilçeden 5’i, Kastamonu’nda 19 ilçeden 9’u, Kırıkkale’de 8 ilçeden 4’ü, Konya’da 31 ilçeden 7’si, Rize’de 11 ilçeden 4’ü, Tokat’ta 11 ilçeden 4’ü ve Tunceli’de 7 ilçeden 4’ünün nüfusunun 5-10 bin aralığında olduğu belirtilerek bu ilçelerde yeni açılabilecek liselerin sadece imam hatip olabileceği vurgulandı. Raporda, yönetmeliğin imam hatip sayısını arttırmakla yetinmediği, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin açılmasının da zorlaştırıldığı vurgulanarak “AKP’nin parolası çok net: Bilime gerek yok, sanata gerek yok, spora gerek yok. Tüm liseler imam hatip olsun. Bir sonraki eğitim-öğretim döneminde faaliyeti sürdüren birçok Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi gibi okullar yönetmeliğe uymadığı gerekçesi ile kapatılabilir. Başarısızlığı son olarak 2017 ÖSYS Yerleştirme Sonuçları’nda kanıtlanan İmam Hatip liselerinde ısrar edilmesi ve artırılması AKP’nin eğitimde başarı dışında hedeflerinin olduğunu ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz iktidarız. Ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var” sözleri de hatırlatılırken, yönetmeliğe ilişkin “Sosyal, kültürel iktidarın ayağı olarak itaatkâr bir nesil yaratmak için İmam Hatip kurumları fırsat olarak görülüyor. Yukarıdan aşağıya doğru dayatılıyor. Tek dertleri kendi iktidarları ve iktidarlarının geleceği” denilerek “Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliği”nin derhal iptal edilmesi talep edildi.

Çok amaçlı imam hatiplere dava

Eğitim İş, MEB’in imam hatiplere özel statü tanıyarak başarılı öğrencileri çekme projesi olarak görülen çok amaçlı imam hatip uygulamasına “fen, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat ve spor liseleri programlarını da uygulama hakkı”nı mahkemeye taşıdı. Bakanlık mayıs ayında yayımladığı 2017-2018 ders çizelgelerinde sadece imam hatip liselerine kendi programlarının yanı sıra fen, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat, spor liseleri programlarını da uygulama hakkı vermişti. Kanun ve yönetmeliklerin hiçe sayıldığını belirten Eğitim İş, “Mesleki eğitim veren Anadolu imam hatip liselerinde fen, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat, spor programları uygulanmasına olanak tanınmasına rağmen yine aynı kapsamda mesleki eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerine aynı olanağın verilmemesi açıkça imkân ve fırsat eşitliğine aykırılık oluşturmaktadır” dedi. Sendika, ders çizelgelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptalini istedi. Bilim insanı yetiştirmeyi amaçlayan okulların imam hatiplere dönüştürülmesine tepki gösteren Eğitim İş, “Bir okul ya fen lisesi ya da imam hatip lisesi olarak planlanmaktadır. Fen lisesi uygulayan imam hatip lisesi kavramıyla bir okulu, hem fen lisesi düzeyinde eğitim veren yani öğrencilerini bilim adamı olarak yetiştirmeyi amaçlayan; aynı zamanda da imam hatip eğitim programı uygulayan bir okula dönüştürmek bilimsellikten ve planlamadan tamamıyla uzak bir yaklaşımdır” dedi. Sendika, dava dilekçesinde söz konusu ders çizelgelerinin önce yürütmesinin durdurulmasını, ardından da iptalini istedi.