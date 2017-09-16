MEB, imam hatip açılması için nüfus şartını kaldırdı!

Milli Eğitim Bakanlığı, "Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe soktu. Buna göre, 24 Haziran'da yayınlanan yönetmelikte okul açmaya getirilen 'ilçe nüfusu' zorunluluğu kaldırıldı. Ancak yeni düzenlemede Anadolu Lisesi açmak için en az iki şube mevcudunda öğrenci şartı getirilirken, Anadolu imam hatip liselerinde bu şart yok. Böylece nüfusu az olan ilçe merkezlerinde sadece Anadolu imam hatip liseleri açılabilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanacak.

24 Haziran’daki yönetmelikte Anadolu Lisesi açılabilmesi için okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20 bin olması gerekiyordu. Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için de; öğretim binasında en az sekiz derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması, okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10 bin olması gerekiyordu.

Anadolu Lisesi için en az iki şube mevcudunda öğrenci isteniyor

Yeni yayınlanan yönetmelik, ilçe merkezi nüfusu zorunluluğunu kaldırırken, Anadolu lisesi açılabilmesi için 9’uncu sınıfa kayıt olacak en az iki şube mevcudunda öğrenci, binada en az sekiz, en fazla 40 derslik bulunmasını zorunlu kılıyor. Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için de; öğretim binasında en az sekiz derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunmasını gerekli kılıyor. Böylece Anadolu lisesi açmak için iki sınıf mevcudiyetinde öğrenci istenirken, Anadolu imam hatip lisesi açmak için öğrenci mevcudiyeti şartı istenmiyor.

Nüfusu az olan yerlerde sadeceimam hatip açılabilecek

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Hasan Kütük, konuyla ilgili “Genel olarak okulların açılması hususu il milli eğitim müdürlüklerinin ya da valilikleri teklifi bakanlığın onayı şeklinde düzenlenmiş. Yönetmeliğin değiştirilen 7’nci maddesi ilk bakışta olumlu gibi görünse de, Anadolu lisesi açılabilmesi için; 9’uncu sınıfa kayıt olacak en az iki şube mevcudunda öğrenci şartı getirilirken, Anadolu İmam Hatip Liselerinde iki sınıf mevcudunda öğrenci şartı getirilmediği için yine nüfusu az olan ilçe merkezlerinde sadece Anadolu İmam Hatip Lisesi açılabilecektir” dedi.