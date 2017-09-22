İmam hatip tanıtımından: Hem dünya, hem ahiret için bu fırsat kaçmaz!

Mezitli İmam Hatip Ortaokulu idaresi, okula öğrenci çekebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Okulun dış cephesine asılan pankartta, “Mezitli İmam Hatip Ortaokulu sizleri bekliyor. Hem dünyası, hem ahireti için. Ne duruyorsunuz? Kaçmaz bu fırsat” ifadesi yer aldı.

Mersin şehir merkezinde ve Mezitli ilçe merkezinde bulunan birçok köklü okul çeşitli gerekçelerle şehirden uzak yerlere taşınırken merkezi yerlerdeki okullar imam hatip okullarına dönüştürüldü. O okullardan biri olan Mezitli İmam Hatip Ortaokulu, Mesleki ve Teknik Lisesi’nin şehir dışına taşınması sonucu boşalan okul binasında faaliyete başladı. Mezitli İmam Hatip Ortaokulu idaresi, okula öğrenci çekebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Okulun dış cephesine astırılan pankartta, “4.sınıfı bitiren, 5., 6.,7. Sınıfa giden her öğrenci kayıt yaptırabilir. Mezitli İmam Hatip Ortaokulu sizleri bekliyor. Hem dünyası, hem ahireti için. Ne duruyorsunuz? Kaçmaz bu fırsat” denilidiği görüldü.

Eğitim Sen: bu mantığa göre diğer liselerde okuyanlar cehennemlik

İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrenci çekebilmek için pankart hazırlamasına ve bu pankartta ahret vaadinde bulunmasına tepki gösteren Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, “Yıllardır kurulu olan bir okulu taşıyıp onun binasını imam hatip okulu yapmak için çok ciddi bir gerekçe ve çok fazla sayıda ihtiyaç ve talep olması gerekir. Bu fotoğraftan anlaşılıyor ki bunların hiç biri yok. Öğrenci bile bulamamışlar ki bir devlet okulu olarak reklam yapılıyor. Her mahalleye bir imam hatip okulu hedefine göre yapılandırıldığı çok açık. Son yıllarda benzer örnekler çoğaldı. Hiç bir zaman devlet okullarının özel olarak reklamının yapıldığını duymazdık, bilmezdik. Ama imam hatip okullarının reklamları bilboardlarda, büyük caddelerde bez afişlerde yapılıp duruyor. ‘Ne duruyorsunuz kaçmaz bu fırsat’ kimin sloganıdır? Olsa olsa bir ticari işletmenin mantığıdır. Peki neyi fırsat olarak sunuyor, ahireti! Diğer liselerde okuyanlar bu mantığın gözünde cehennemlik. Türkiye hiç bir zaman bu kadar yozlaşmamıştı. Çıkar için rant için koltuk için iktidar yanaşmalığı için hiç bu kadar ahlaksızlaşmamıştı. Bunu yazanın imanına güven olur mu? Bu kadar ahlaksızlaşanın çağrısına uyulur mu? Elbette uyulmamalı. Velilerimiz ve öğrencilerimiz imam hatipleri tercih etmemelidir” dedi.