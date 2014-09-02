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Yaşam

İmam Hatip Lisesine karşı çıkanlara müftüden 'spermli' yanıt

Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği temsilcileri, kent merkezine Kız İmam Hatip Lisesi yapılmasına karşı çıkıyor

02 Eylül 2014 17:15

Muğla'nın Fethiye İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, kent merkezine Kız İmam Hatip Lisesi yapılmasına karşı çıkan Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği temsilcilerine Yasin Süresi'nde geçen *"Şu zavallı insan yaratılışını bizim can verdiğimiz bir damlacık 'sperme' borçlu olduğuna bakmıyor da kalkmış bir de bizim tahtımıza göz dikiyor" ayeti ile tepki gösterince tartışmaya yol açtı. 

Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği temsilcileri, Kız İmam Hatip Lisesi'nin kent merkezine yapılması konusunda geçen perşembe günü Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şubesi'nde toplantı yaptı. 

Toplantıya, DTO Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Rıza Aydın, Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarlar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra, İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliği'nden Levent Çimen, Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği'nden Çiğdem Özen, Makine Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliği'nden Hakan Yetiş ve DTO Fethiye Şube Müdürü Bülent Telli katıldı. Toplantıda, Atatürk Caddesi'ndeki Fatih Anadolu Lisesi'nin Değirmenbaşı Mevkii'ne taşınması ve yerine Kız İmam Hatip Lisesi açılması konusu tartışıldı.

 

'Uygun bulmuyoruz'

 

Toplantı sonunda Fethiye Güç Birliği Platformu adına açıklama yapan DTO Başkanı Şaban Arıkan, meslek kuruluşları olarak Kız İmam Hatip Lisesi'nin açılmasına karşı olmadıklarını ancak ilçe merkezinde açılmasına karşı olduklarını söyledi.

Arıkan, "Her geçen gün büyüyen ve nüfusu hızla artan Fethiye'de, ilçe merkezindeki ticari alan talebinin karşılanamaması, trafik yoğunluğu gibi sorunların bertaraf edilebilmesi için okulların şehir dışına taşınma projesi gündemdeyken, kent merkezine yeni bir okul açılmasını bu bağlamda uygun bulmuyoruz" dedi.

 

Müftü sosyal medyada yanıt verdi

 

Bu açıklamanın ardından Fethiye Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, Kız İmam Hatip Lisesi'nin kent merkezine yapılmasına karşı çıkan Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği'ne, Facebook üzerinden "sperm"li mesajla yanıt verdi.

Müftü Oğuzhan Kadıoğlu'nun Facebook'ta Kız İmam Hatip Lisesi konusunda şunları yazdı:

"Yerel bir haber sitesinde 'Güç Birliği de Şehir İçende İmam Hatip Lisesine karşı' başlıklı haber... Sekiz oda başkanı açıklama yapmış. Merak ediyorum bu öğrenciler şehrin merkezinde kime ne zarar verecek.... 'Şu zavallı insan yaratılışını bizim can verdiğimiz bir damlacık sperme borçlu olduğuna bakmıyor da kalkmış bir de bizim tahtımıza göz dikiyor' (Yasin 77). Haber metnini not edin. Selamlar."

Müftünün bu mesajının ardından sosyal medyada Kız İmam Hatip Lisesi'ne tepki ve destek mesajları yer aldı.

*Bahsi geçen ayet Diyanet mealinde şöyle yer alıyor: (İnsan görmüyor mu ki, Biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi.)

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