İmam Altınbaş: "Ülkemize olan borcumuzu eğitime destek vererek ödüyoruz"

İSTANBUL, (DHA)- FİNANS, enerji, lojistik, perakende ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Altınhas Holding son 10 yıldır yaptığı eğitim yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Kurum, 2008 yılında kurulan üniversitenin ardından 4 sene önce hayata geçirilen VEGA Okulları projesiyle eğitim alanında hızla ilerliyor. Bu alanda yaptıkları yatırımları sosyal sorumluluk olarak gördüklerini söyleyen VEGA Okulları Kurucusu İmam Altınbaş, \"Biz bu yatırımları ülkemize olan borcumuzu ödemek olarak görüyoruz\" dedi.

Şu anda Sultanbeyli, Beylikdüzü, Bahçeşehir olmak üzere İstanbuul\'da üç şubesi bulunan VEGA Okulları\'nın Altınbaş Üniversitesi ile de işbirliği halinde olduğunu söyleyen Altınbaş, \"Üniversitemizin bütün hocaları burada çocuklarımızın yetişmesi için çaba sarf ediyor. Bu işbirliği çerçevesinde yeni gelişmeleri çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İmkanlar ve şartlar olgunlaştıkça yeni okullar yapmak için uğraşacağız\" diye konuştu.

\"HEM KÖKLERİNDEN KOPMAYAN HEM GELECEĞE HAZIR ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUZ\"

Okul olarak 4 önemli temel üzerine kurulduklarını belirten VEGA Okulları Genel Müdürü Ebru Arpacı,

\"Okullarımızı kurarken öncelikle belli bir felsefesinin olmasını çok önemsedik ve buna göre temeller oluşturduk. \'Kökler ve Kanatlar\' bunlardan ilki. Köklerle anlatmak istediğimiz çocuklarımızın Türkiye\'nin eğitim sistemine, köklerine göre yetişmeleri. Kanatlar ise uluslararası bakış açısı, evrensel düşünme, iki yabancı dil konuşabilme gibi özellikleri kapsıyor.

\"ÖĞRENCİLERİMİZİN MERAK DUYGUSUNU GÜÇLENDİRİYORUZ\"

İkinci ana noktamız liderlik. Çocuklarımız gerektiğinde bir takımın en önemli parçası olabilmeli, takımı alıp sürükleyebilmeli. Üçüncü önem verdiğimiz konu entelektüel meraklılıkla desteklenen akademik mükemmellik. Burada elbette iyi bir matematik eğitimi, fen bilgisi eğitimi, ana dil eğitimi vereceğiz, bunlar olmazsa olmazlarımız. Ama bunun yanı sıra çocukların merak duygularını güçlendirmek, merakla birlikte bu akademik eğitimi vermek de bizim için çok önemli.

ÇOCUKLAR YETENEKLERİNE GÖRE EĞİTİMLER ALIYOR

Önem verdiğimiz dördüncü konu ise çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu yetenek alanlarına göre eğitim almaları. Bu konu bizim için çok önemli. Burada anaokulundan itibaren çocuklarımızın yeteneklerini keşfediyoruz. Bunun için geliştirdiğimiz,öğretmen ve veli görüşlerini de kapsayan özel bir değerlendirme ölçeğimiz var. Öğrencilerin yetenek alanları belirlendikten sonra onlara 7 temel alan ve 28 alt branşta eğitimler vermeye başlıyoruz. Bu eğitimlerin içinde müzikten sanata, spordan bilime kadar pek çok içerik mevcut\" diye konuştu.

OKULLARDA ZİL SESİ YOK

Okulların fiziksel olarak hazırlanmasında da tüm detayların titizlikle incelendiğini söyleyen Arpacı, \"Okullarımızda dersin bitimini veya başladığını haber veren zil sesi yok. Çünkü bu zamanı sınırlayan bir şey. Biz ise eğitimde bu sınırın olmasından yana değiliz. Mesela öğretmenimiz matematik dersine başladığında henüz anlatılan konu bitmeden zil çalması konsantrasyonu bozabiliyor. Biz zil sesi vermeden öğretmenin ve çocuğun zamanı kendisinin ayarlamasını istiyoruz. Bir yerde çocuklarımıza sorumluluk duygusu ve kendisini organize etme becerisi katıyoruz\" dedi.

\" TEKNOLOJİ VE TARİH BİR ARADA OLMALI\"

Teknolojinin hayatın bir parçası haline geldiğini ancak bu teknolojiyle birlikte çocukların yeteneklerini keşfetmek ve akıllı bir şekilde bu teknolojiyi yönetebilmelerinin de önemli olduğunu ifade eden Arpacı, \"Öğrencilere sadece kodlama ve robotik eğitimi verip, bir şeyler üretmesini sağlamak yeterli değil. Yapılan çalışmaların kullanılacağı yer ve hangi insani değerlerin buna yükleneceği de önemli. Bunun yanı sıra genel olarak tarihe çok odaklanmadığımızı düşünüyorum. Oysa tarihten alacağımız çok ders var çünkü tarihini iyi bilmeyen geleceğini de inşa edemez. Bizim, Anadolu Medeniyetleri Müzemiz var. Bunun dışında bulunduğumuz bölgeleri anlatan müzelerimiz var. Özellikle çocuk arkeologları ile çalışıp, tarihimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Çünkü hayattaki her şey teknolojiden, akıllı tahtalardan ibaret değil sosyal bilimlerde de iyi olmamız lazım\" diye konuştu.

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