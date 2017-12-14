İlyas Yalçıntaş İran'ın popstarı oldu

ANKARA, (DHA) - SON dönemin yükselen pop yıldızlarından birisi olan İlyas Yalçıntaş, sadece Türkiye\'de değil yurtdışında da popülaritesini artırmaya başladı. 2014 yılında X Factor Türkiye yarışmasına \'İncir\' adlı şarkısıyla katılarak büyük bir sükse ile profesyonel kariyerine başlayan Yalçıntaş, daha sonra çıkardığı ikinci single\'ı \'Olmazsa Olmazımsın\' ve \'İçimdeki Duman\' albümü ile başarılı bir şekilde yükselişini sürdürdü. Bu dönemde \'Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Sanatçı\' ödülünü de alan Yalçıntaş\'ın ünü, son single\'ı \'Gel Be Gökyüzüm\' ile birlikte ülke sınırlarına sığmaz oldu. İran\'ın en çok sevilen yabancı şarkıcılarından birisi haline gelen Yalçıntaş\'ın şarkıları İranlı gençlerin diline dolandı. İran\'daki sokak sanatçıları Yalçıntaş\'ın şarkılarını çalarken, genç sanatçılar da İlyas Yalçıntaş gibi giyinip onun müziğini taklit etmeye başladılar.

İRANLILAR AKIN EDİYOR

İran\'ın popstarı haline gelen Yalçıntaş\'ın Instagram\'da 600 bin takipçisi bulunuyor. İstatistiklere bakınca, Yalçıntaş\'ın Instagram hesabını en çok takip eden ikinci şehrin İstanbul\'un ardından Tahran olduğu görülüyor. İranlı sanatçılardan yoğun şekilde düet teklifi alan Yalçıntaş\'ın Türkiye\'deki konserlerine, deyim yerindeyse İranlılar akın ediyor. Van\'da, Antalya\'da ve İstanbul\'da sadece İranlılara yönelik konserler veren Yalçıntaş\'ın biletleri yok satıyor. İran\'ın dışında Irak ve Azerbaycan\'da da hızla ünlenen Yalçıntaş\'a, bu ülkelerden konser teklifleri yağıyor.

KONSER İÇİN İZİN BEKLİYOR

İlk albümünün çıkışıyla birlikte İran\'dan çok fazla mesaj ve takipçi gelmeye başladığını söyleyen İlyas Yalçıntaş, “Süreç içerisinde bu talep daha da arttı. Elbette bu ilgi çok hoşuma gidiyor. Elimden geldiğince İranlı dinleyicilerimle buluşmaya gayret ediyorum. İran\'da konser vermek için resmi başvurumuz halen devam ediyor. Eğer izin çıkarsa tarihte ilk kez bir Türk pop sanatçısı İran\'da konser vermiş olacak. Heyecanla iznin çıkmasını bekliyorumö dedi.İlyas Yalçıntaş geçen yıl İranlı sanatçı Masoud Sadeghloo ile kendi bestesine düet yaptı. Yine İran\'da ünlü olan bazı sanatçılar İlyas Yalçıntaş ile düet yapmak için sırada. İlyas Yalçıntaş ayrıca İran\'ın en ünlü sanatçılarından olan Shadmehr ile Antalya Konyaaltı açık hava tiyatrosunda İranlılara 2 konser verdi.

FOTOĞRAFLI