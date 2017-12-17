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İlyas Salman: Kardeşim gözümün önünde yanarak öldü

"Her gece, en olmaz saatte kalkar kendime bir hastalık uydururum”

17 Aralık 2017 17:07

Usta sanatçı İlyas Salman, çocukluk yıllarını anlattı. 7 kardeşini kızamık, boğmaca gibi hastalıklardan kaybettiğini söyleyen Salman, “Kardeşlerimin bir tanesi gözümün önünde yanarak öldü. Ben 4 yaşındaydım, o 3. Köydeyiz. Dışarıda yarım metre kar var. Su eve bir kilometre uzaklıktaki bir kuyudan geliyor. Annem suya gitmiş. Sobanın üstünde patates kaynıyor. Kardeşim sobanın üstüne uzanmış. Eli tutuştu, yanmaya başladı. Çocuk aklımla üstüne bir şey örtüp söndürmeyi akıl edemiyorum" dedi. 

"Bugün artık hastalık bile sayılmayan hastalıklardan. Yoksulluktan" ifadesini kullanan Salman, sözlerine "Ama sorsan bugün bana en az bu kadar acı gelen, insanlarının yüzde 90’ının Bilo, yüzde 10’unun Maho olduğu bir ülkede yaşıyor olmak. Hala sokakta aç insanları, yoksulları, sefalet içinde yaşayanları görmek” diye devam etti. 

Posta gazetesinden Oya Çınar’a konuşan Salman, “Erken yaşta o kadar ölüm görünce insan paranoyak olmaz mı?” sorusuna, “Oluyor… Ben de oldum. Her an kendime bir hastalık icat ederim. Hastalık hastasıyım. Kardeşlerimin bir tanesi gözümün önünde yanarak öldü. Ben 4 yaşındaydım, o 3. Köydeyiz. Dışarıda yarım metre kar var. Su eve bir kilometre uzaklıktaki bir kuyudan geliyor. Annem suya gitmiş. Sobanın üstünde patates kaynıyor. Kardeşim sobanın üstüne uzanmış. Eli tutuştu, yanmaya başladı. Çocuk aklımla üstüne bir şey örtüp söndürmeyi akıl edemiyorum. Kendi kendime duvarları yumrukluyorum…” diyerek yanıt verdi.

“Hala bazı geceler rüyamda kardeşimin yandığını görüyorum. Her gece, en olmaz saatte kalkar kendime bir hastalık uydururum” diyen Salman,  “Kanser olurum, ülser olurum. Beynimde tümör olur. Kalkar hastaneye giderim. Bu güne kadar olmadığım tek hastalık rahim kanseri. Onun da fiziksel olarak mümkün olmadığını bildiğimden. Yoksa onu da olurdum” sözleriyle açıklamasını bitirdi. 

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