İltifat eden erkeğin duygusal zekası düşük çıktı

Yapılan bir araştırma ofiste gülücükler saçan, iltifatlar eden erkeğin aslında duygusal zekasının düşük olduğunu gösterdi.

Flörtü seven erkeklerin de sıkıcı ve anlaşmada pek başarılı olmadığı ortaya çıktı. İngiliz Psychological Society isimli dergide sonuçları yayınlanan araştırma 200'den fazla kadın ve erkek üzerinde yapıldı.

Kadın ve erkeklere ofis içinde flört etmekten hoşlanıp hoşlanmadıkları ve mesleki tatminleri ile kişilik yapılarına yönelik sorular soruldu. Erkekler işyerinde flörtü sadece can sıkıntısından kurtulmak için yaptıklarını itiraf etti.

Araştırmanın ikinci kısmında ise insanların yüz ifadelerinden duygularını anlayıp anlamadıklarını sınayan bir testten geçirildiler. Flört etmeyi seven erkeklerin karşıdaki insanla empati yapmakta zorlandığı ve kariyerlerinde de çok başarılı olmadığı ortaya çıktı.