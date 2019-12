ILO’dan güvenlik için risk yönetimi çağrısı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) her yıl tüm dünyada 2.2 milyon kişinin işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden öldüğünü açıklayarak çalışma dünyasına bir çağrıda bulundu. Hedef, çalışma ortamındaki olası riskleri önceden analiz ederek yönetmek ve azaltmak.



Türkiye’de ve dünyada iş kazaları önemli derecede insani ve ekonomik kayıplara neden oluyor. ILO’nun çağrısı, işle ilgili kazalar ve sağlık sorunlarının getirdiği insani ve ekonomik yükü azaltmak üzere çalışma ortamlarındaki risklerin ele alınmasına odaklanıyor.



ILO tarafından açıklanan rakamlara göre her yıl tüm dünyada 2.2 milyon kişi işle bağlantılı kazalar ve hastalıklar yüzünden ölüyor ve çalışma yaşamına bağlı ölümlerde artma eğilimi gözleniyor. Dahası, her yıl tahminen 270 milyon kişi yine çalışma yaşamıyla ilgili olup ölümcül sonuçlar vermeyen, ancak en az üç gün iş görmeyi engelleyen kazalara maruz

kalıyor. 160 milyon kişi ise işle bağlantılı hastalıklardan dolayı tedavi görüyor.



Dünyadaki hükümetlerle birlikte işçi ve işveren kuruluşlarının dikkatini, bu acıları engelleyecek önlemlerin oluşturduğu ortak gündeme çekmeyi amaçlayan ILO, 28 Nisan’da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde bir rapor yayınladı. “Yaşamım, işim ve güvenli işim: Çalışma ortamlarında risk yönetimi” başlığını taşıyan raporda ILO, risk yönetim tekniklerini sıraladı. Rapor, bu teknikler aracılığıyla çalışma ortamındaki risklerin ve tehlikelerin belirlenmesini, önceden tahmin edilmesini ve değerlendirilmesini, buna bağlı olarak da risk ve tehlikelerin kontrol altına alınarak azaltılması için pozitif girişimlerde bulunulmasını öneriyor.



Her yıl çalışma yaşamıyla ilgili milyonlarca kaza, yaralanma ve hastalığın insan yaşamını, işletmeleri, ekonomiyi ve çevreyi tahrip ettiğini belirten ILO Genel Müdürü Juan Somavia, risk ve tehlikeleri değerlendirerek, bunlarla kaynağında mücadele ederek bir önleme kültürü oluşturulup, yaygınlaştırılabileceğini, söz konusu sağlık sorunlarının ve kazaların azaltılabileceğini vurguluyor.



ILO İş Güvenliği Bölüm Direktörü Dr. Sameera Al-Tuwaijri ise, sağlıklı işgücünün hastalık ve kaza sayısını düşürerek verimliliğe katkıda bulunduğunu, işletmelere yarar sağladığını, sigorta ve tazminat yükümlülüklerini aşağı çektiğini ve ülke ekonomilerinin yükünü hafiflettiğini söyleyerek eldeki kanıtların bu olumlulukları açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.