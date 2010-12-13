ILO: Yasal değişiklikler bizden gizleniyor

T24 - Hükümet, çalışma yaşamında köklü değişiklikler öngören tasarıları birer birer Meclis’e sevk ederken sosyal taraflara olduğu gibi Uluslararası Çalışma Örgütü’nü de (ILO) “dışladı”. ILO Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe, hükümetin ILO’dan görüş sormadığı gibi bilgi de vermediğine dikkat çekti. Aslantepe, hükümetin “esnek çalışma” ısrarı konusunda da “esnek çalışan kişilerin normal işçilerin bütün haklarına sahip olmaları gerektiği” uyarısında bulundu.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; ILO Türkiye Temsilcisi Aslantepe, sendikaların özellikle esnek çalışma düzenlemeleri nedeniyle karşı çıktıkları Meclis gündeminde bulunan torba yasa tasarısı ile ilgili kendilerine bilgi verilmemesinden yakındı. Değişiklikleri basından öğrendiklerini belirten Aslantepe, hükümetin bilgi paylaşımında bulunmadığını vurguladı. Sosyal taraflara da bilgi verilmediğine dikkat çeken Aslantepe, “Bizim haberimiz yok, bilgi aktarılmadı. Bir şey de sorulmadı. Paylaşılmadı” dedi.

Daha önce de benzer uygulamalar yapıldığını dile getiren Aslantepe, “Örneğin istihdam stratejisi ile ilgili bilgiyi dahi sosyal ortaklardan öğrendim ve bu konuda iki kez sayın bakana serzenişte bulundum. Bakan yanındaki bürokratlara ‘ILO’yu unutmayın, toplantılara mutlaka çağırın’ dedi ama yine de herhangi bir davet maalesef almadım” ifadesini kullandı. “Basın ne yazıyorsa ben de ancak basından izliyorum” diyen Aslantepe, öngörülen çalışma biçimlerinde insanların emekliliklerinin, yıllık izinlerinin nasıl olacağı, sosyal güvenlik sisteminin nasıl uygulanacağının net olmadığına işaret etti. Aslantepe, uluslararası kuruluşların fonksiyonlarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

“Keşke diğer ülkelerdeki uygulamalar bizlere sorulabilse” diyen Aslantepe, hükümetin yaygınlaştırmayı hedeflediği esnek çalışma konusunda da şunları söyledi:

“Esnek çalışan kişi normal çalışan işçinin haklarına sahip olduğu sürece ILO’nun esnek çalışmaya bir şaşı bakışı yok. Ancak sosyal güvenliğinin, sendikal haklarının mutlaka sağlanması lazım, yani çalışma yaşamındaki temel insan hakları sözleşmeleri dediğimiz sözleşmelerden mutlaka yararlanması lazım. Sorun, sosyal ortakların da endişeleri, sosyal güvenlik hakları nasıl sağlanacak, sendikal örgütlenme hakları nasıl sağlanacak, bu konularda açıklık yok.” Aslantepe, normal çalışanların bile sendikalı olmakta zorluk çektiklerine dikkat çekerken, Türkiye’nin ILO’nun gündeminde olduğunu da anımsattı.



