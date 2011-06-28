İllüzyonist Thames Nehri'ni yürüyerek geçti

28 yaşındaki Bradford doğumlu genç illüzyonist Londra'daki Thames Nehri'ni yürüyerek geçti.





Sihirbazların hepimizi etkileyen inanılmaz numaraları vardır. Fakat bu gösterinin diğerlerinden bir farkı var.

Gerçek adı Steve Frayne olan 'Dynamo' lakaplı illüzyonist dün yaptığı şovla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

28 yaşındaki Bradford doğumlu genç illüzyonist Londra'daki Thames Nehri'ni yürüyerek geçti. Parlamento Binası'nın şahit olduğu gösteri polis botunun illüzyonisti tekneye almasıyla son buldu.

Westminister Köprüsü'nden Dynamo'yu izleyenler illüzyonistin pantalon paçalarının sırılsıklam olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda kameraya da çekilen bu gösteri Dynamo'nun yeni televizyon şovu Dynamo: İmkansız Büyücü'de gösterilecek.

Frayne diğer illüzyonistlerden farklı numaralarıyla çoktan ünlüler arasında kendine haklı bir yer edinmiş durumda.









Genç illüzyonist numaralarını Jay-Z, Coldplay, Will Smith, Busta Rhymes ve Paris Hilton gibi ünlülerin üstünde deniyor.

Dynamo daha önce de genç İngiliz yıldız Matt Lucas'ı Arsenal'in Emirates Stadyum'unda bütün taraftarların göz önünde havaya yükseltmişti. Robbie Williams ve Davina McCall'un şahit olduğu BBC'ye ait bir programda ise sayısal loto kağıtlarını paraya çevirmişti.

Dünya AğırSiklet Boks Şampiyonu David Haye, Mancheserlı ünlü müzisyen Ian Brown ve pop yıldızı Natalie Imbruglia, Dynamo'nun yeni şovunda önümüzdeki günlerde yer almak için başvuran isimlerden sadece birkaçı.

Frayne daha önce yaptığı açıklamada illüzyonist olma serüvenine dedesi sayesinde başladığını ve bütün iskambil kartı numaralarını onun sayesinde öğrendiğini belirtmişti.

Frayne'nin diğerlerinden bir farkı da yaptığı illüzyonlara dans ve hiphop kültüründen bir şeyler de eklemesi. Böylelikle Frayne'nin sihir ve büyü dünyasını rutinlikten kurtardığına inanılıyor.

Frayne'nin şimdiye kadar Underground Magic ve Concrete Playground adlarında yayınlanmış iki tane dvd'si de bulunmakta...

Son dönemlerin en başarılı illüzyonistlerinden biri olan Dynamo'nun yeni şovu 7 Temmuz'da başlayacak.