İllere göre haftalık Koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan tabloda; illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu. Bu iller, Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.

Aşı çağrısı yapan Koca, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.