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Koronavirüs

İllere göre haftalık Koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı ilk 10 ili duyurdu, "Bu illerden birindeyseniz daha da dikkatli olmalısınız" diye uyardı

02 Ekim 2021 14:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Öte yandan Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı ilk 10 ili de açıkladı.

İşte vakaların en çok arttığı ilk 10 il

Vaka sayısının en çok arttığı iller ise sırasıyla; Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik oldu. Koca paylaşımında, "Bu illerden birindeyseniz daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında bulundu.

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