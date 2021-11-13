İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de ise 69,61 oldu.

Bakan Koca, 30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artık 10 ili de açıkladı. Bu iller, Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu.