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Koronavirüs

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili de açıkladı

13 Kasım 2021 18:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de ise 69,61 oldu. 

Bakan Koca, 30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artık 10 ili de açıkladı. Bu iller, Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu.

 

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