İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İstanbul'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292, Ankara'da 374, İzmir'de ise 47, 9 oldu.

Zonguldak 702, Kastamonu 737 ve Karabük 544 oranıyla en çok vaka yoğunluğu olan iller olarak kayıt altına alındı.

9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, ve Erzincan oldu.