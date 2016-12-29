İlkokulda skandal; öğretmeni, kız öğrenciyi iç çamaşırı ile sınıfta dolaştırdı, kafasını tahtaya vurdu!

Antalya Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu, şiddet ve taciz iddiaları gündemde. İddiaya göre; 2’nci sınıf öğretmeni D.L., pis olmakla suçladığı F.N. adlı kız öğrenciyi sınıfta soyup ‘Bunun iç çamaşırı bile pis’ diyerek rencide etti sonra da kafasını tahtaya vurdu.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Antalya Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu, öğrenci velilerinin sınıf öğretmeni D.L.’ye yönelik şiddet ve taciz suçlamaları ile karıştı. İddialar, resmi dilekçelerle önce okul yönetimine daha sonra ise Muratpaşa İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilirken, olayın araştırılması için jet hızıyla müfettiş görevlendirildi.

"Öğrenciyi soyup rencide etti"

8 yaşındaki kızı T.’nin aynı okulda eğitim gördüğünü anlatan öğrenci velisi, “Öğretmenimiz D.L.’nin psikolojik sorunları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımızın bize anlattığı şeyler inanılmaz. D.L., sınıfındaki F.N. isimli kız öğrenciyi pis olmakla suçlayıp önce kazağını, sonra pantolonunu çıkarmış ve tüm sınıf önünde ‘Görüyorsunuz bunun iç çamaşırı bile pis’ diyerek rencide etmiş. Sonra da kafasını tahtaya vurmuş” diye konuştu.

"Öğrenciler olayı doğruladı"

Öğrencinin iç çamaşırı ile sınıfta dolaştırıldığını iddia eden öğrenci velisi, “Bu olayı duyar duymaz okula gidip müdürle görüştüm. Olayı tüm öğrencilere sordum ve doğrulattım. Daha sonrada dilekçe ile şikâyette bulundum. Söz konusu öğrencinin velisine de konuyu aktardık. Onlar da şikâyette bulundu. Ancak söz konusu öğretmenin eşi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olduğu için konunun kapatılabileceğini söylediler. Biz ise konuyu takip etmekten vazgeçmedik” dedi.

O gün eşofman giymiş

Öğrencinin soyulması ile ilgili iddiaları yalanlayan sınıf öğretmeni D.L.’nin “Öğrencinin düğmesi kopunca pantolonu düştü” şeklinde savunma yaptığı öğrenilirken, bazı velilerin olaygününe ait güvenlik kameralarını izlediği, koridordaki kameralarda F.N. isimli kız öğrencinin üzerinde düğmeli bir pantolon değil lastikli bir eşofman olduğu görüldüğü belirtildi.

"Soruşturma yapılıyor"

İddiaların kendilerine de ulaştığını doğrulayan Okul Müdürü Mehmet Ali Çakır, şöyle konuştu: “Velilerimizin yaptığı şikâyetleri ilgili makamlara gönderdik. Süreç sonunda olayın incelenmesi için muhakkik görevlendirildi. Süreç soruşturma aşamasına geçtiği için daha fazla bilgi vermem doğru değil. Eğer gerçekten bu olaylar yaşandıysa gereği yapılır.”

Vali yardımcısı: İzin vermeyiz

Çocuklara yönelik şiddet ve taciz olayları konusunda son derece hassas olduklarını kaydeden Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, “Olayla ilgili gerekli soruşturma yapılıyor. Biz bu konularda son derece hassasız. Hiçbir çocuğumuza şiddet veya taciz uygulanmasına izin vermeyiz. Ben konuyla ilgili detaylı olarak bilgi alıyorum” diye konuştu.