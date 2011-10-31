İlkokul öğrencisi sınıfta hayatını kaybetti

T24- Beylikdüzü'nde doğuştan kalbinde rahatsızlık bulunan 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ömer Faruk Akarsu, bu sabah ders başlamadan önce okuldaki sırasında hayatını kaybetti.





Beykoop Ali Çebi İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Akarsu, sabah saatlerinde okulda derse başlamadan önce sırasında otururken fenalaştı. Öğretmenlerin 112 acil servise durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Akarsu, hayatını kaybetti.





İlköğretim öğrencisinin babası Kutay Akarsu, çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Kardeşim sabah telefon etti. 'Abi' dedi, 'Faruk'u kaybettik.' Ondan sonra apar topar çıktık geldik buraya. Sınıfına girdim, baktım yerde yatıyor. Kalp krizi geçirmiş, 112 gelmiş, bayağı bir uğraşmış. Sınıfa girmişler, daha yeni oturmuş bütün öğrenciler, tam ders başlayacakmış, o anda fenalaşmış. Hemen 112'yi aramışlar, sağlık ekipleri müdahale etmiş ama maalesef kurtaramamışlar. Bütün olay bundan ibaret. Doğuştan kalp rahatsızlığı vardı, irsi olarak. Annesinde, teyzesinde vardı. Teyzesini kaybetti. Anneannesini kaybetti aynı hastalıktan. İrsi olduğu için. Tek çocuğumdu. Annesi ile ayrıydık. 2006'da boşandık. Mahkeme annesine verdi. Buradaki evde annesinin yanında kalıyordu. Zaman zaman görüşüyorduk.''





Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemelerinin ardından Akarsu'nun cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

