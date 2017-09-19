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Eğitim

İlkokul kitabında 'semah', halk oyunu olarak tanımlanıyor!

Hacı Bektaş Veli, "Bir kimse ki semah'ı oyuncak sayar, o cahildir" demişti

19 Eylül 2017 16:30

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "Hayat Bilgisi" dersi kitabında "semah dönmek", "halk oyunu" olarak tanımlanıyor.

İlkokul 2'nci sınıf Hayat Bilgisi, 3'üncü ders kitabında yer alan “Çalışma Zamanı” başlığı altında çocuklara “Fotoğraftaki oyunların adlarını yazınız” deniyor.

Kitapta dört adet fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflarda, zeybek, horon ve halay oynayanlar görülüyor.

Bir diğer fotoğrafta ise semah çekenler görülüyor.

Konuyu köşesine taşıyan Oda TV yazarı Fethi Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin "semah" ile ilgili olarak şu sözünü hatırlattı:

 “Semah, ariflerin aleti, muhiplerin ibadeti, taliplerin maksududur. Bizim Semahımız oyuncak değil, ilahi bir sırdır. Bir kimse ki semahı oyuncak sayar, o cahildir.”

Semah, Alevi Bektaşi toplumunun Cem ibadetleri esnasında icra edilen bir ritüel. Semah, mürşidin/dedenin desturuyla saz, deyiş, nefesler eşliğinde başlar ve gülbengle sona erer. Alevi Bektaşi toplumu semah için “Biz Cebrail gibi, mürşidimize ulaşmak amacıyla ve onun duyduğu sevinci duymak için semah döneriz” der.

 

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