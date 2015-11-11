İlkokul çocukları hecelemeyi öğrenemedi

İlkokul ders kitaplarında “Ali al-i, Ela, el-a, Oto ise ot-o" şeklinde hecelendi. Yanlış hecelemeler ve hesaplamalar nedeniyle öğrenciler öğrenme güçlüğü çekerken, veliler de tepki gösterdi.

Birgün’den Hicran Karahan’ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ücretsiz olarak dağıtılan kitaplar hata ve yanlışlarla dolu. Hecelemeler ve basit hesaplamaların yanlışlığı dikkatleri çekerken, “Ali’nin al-i, Ela’nın, el-a, ana kelimesinin an-a, ada kelimesinin ad-a, alet kelimesinin ise al-et şeklinde hecelenerek çocuklara öğretilmesine veliler tepki gösterdi.

“Kaynak kitap aldık”

Çocuğu bu sene birinci sınıfa başlayan Sibel Ak yeterli ön çalışmaların yapılmadan okuma-yazmaya geçildiğini belirterek, “Devletin verdiği kitaplar yetersiz ve yanlışlarla dolu olduğu için öğretmenimizin kararıyla kaynak kitaplar aldık. Derslerde kaynak kitapları, evde çektirdiği fotokopileri kullanıyoruz. Öğrendiği kadarıyla okuma çalışması yaparken heceleri yanlış ayırdığını görüyorum, ‘Biz böyle öğreniyoruz’ diyor. Ayrıca okuma metinlerinde elle, ite gibi argo anlamı olan sözcükler kullanılıyor” diye konuştu.

“Bu sistemde eziliyoruz”

Bu sene ikinci sınıfta okuyan oğlunun eğitim yetersizliği nedeniyle okuldan soğuduğunu ifade eden Dilek Güngör, “Oğlum ikinci sınıf, hâlâ kelimeleri hecelerine doğru olarak ayıramıyor. Çünkü öğrenirken, “Ali’yi al+i, Ela’yı, el+a” diye öğrendi. Türkçe kitaplarındaki metinlerin uzunluğunda da, matematikte de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Eğitim sisteminin altında eziliyoruz, yapılan değişikliklere ayak uyduramıyoruz” dedi.

“Parçalar çok uzun”

Özel okulda birinci sınıfların öğretmenliğini yapan Ümit Özcan, ''Milli Eğitim Bakanlığı birçok yayınevi ile çalışıyor, ders kitapları içerik olarak çok boş, kaynak kitaplara ihtiyaç duyuyoruz. Asıl sıkıntıyı okuma-yazma öğretiminde yaşıyoruz. Kitapta ‘alet’ sözcüğü ‘al ve et’ şeklinde hecelenmiş. Okuma parçaları çok uzun, sona gelindiğinde öğrenci anlam bütünlüğü kuramıyor, neredeyse her cümle için resim yapılmış” ifadelerini kullandı.