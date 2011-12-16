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Yaşam

'İlköğretim öğrencilerine müstehcen kitap'

Manisa Valiliği tarafından 50 bin adet bastırılan ve üzerinde Manisa Valiliği ismiyle projenin logosunun yer aldığı kitabın bazı bölümlerinde, müstehcen ifadelere yer verildiği idd

16 Aralık 2011 02:00

T24 -  Manisa Valiliği tarafından 50 bin adet bastırılan ve üzerinde Manisa Valiliği ismiyle projenin logosunun yer aldığı kitabın bazı bölümlerinde, müstehcen ifadelere yer verildiği iddia edildi.

İlköğretim Öğrencilerine Müstehcen Kitap

Milli gazetede yer alan habere göre; kitabın 332. sayfasında 'Aşk Nedir?' başlıklı yazı.Burada aşk, bilinenin dışında işleniyor. Ne Leyla ile Mecnun'un ilahi aşkına ne de saygıya dayalı yoğunlaşmış sevgi olarak bilinen aşkla benzerlik göstermiyor.

Kitapta aşk şu şekilde tanımlanıyor:

"Aşk, iyi geceler öpücüğünü uzun tutmaktır. Beklentidir." "Aşk, delicesine flört ederken yanındakinin hiçbir şey yapmama hakkını teslim etmektir. Saygıdır." "Aşk, korumaktır. Sorumluluktur." "Aşk, kocaman yatağın üçte birine sığışmaktır. Yakınlıktır."



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