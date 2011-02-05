İlker Yasin Korkmaz: İhanet ettiğine inanmıyorum

T24 - Defne Joy Foster'ın ölümünden sonra ortaya atılan iddialar eşi İlker Yasin Solmaz'ın acısını ikiye katladı. Hukuki yollara başvurmaya hazırlanan Solmaz; yakın arkadaşı Arda Esen'e, 'Defne'nin ihanet ettiğine inanmıyorum' dedi.





Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Hıncal Uluç'un, Kerem Altan'ın evinde ölü bulunan Defne Joy Foster hakkında kaleme aldığı yazı tüm dikkatleri Foster'ın acılı eşine çevrilmesine neden oldu. Korkmaz, iddialara arkadaşı Arda Esen aracılığıyla cevap verdi. Esen, o gece yaşananları anlattı:



Kabus devam ediyor

O gece biz Yasin'le birlikte Beyoğlu'nda bir yönetmenle iş yemeği yiyorduk. Defne'yle çok yakın bir yerdeydik. Bizim bulunduğumuz ortam çok stresli olduğu için Yasin, Defne'nin arkadaşlarıyla eğlenmesine izin verdi. 'Hadi bu gece de arkadaşlarıyla gezsin' dedi. Defne ile İlker etle tırnak gibiydi, ayrı ayrı gezmezlerdi. Defne, İlker'i aradı, 'Siz de buraya gelin' diyerek bizi çağırdı. Ama iş yemeğinde olduğumuz için gidemedik. Yemek uzadı, saat 03.30'da çıktık. Yasin telaşlanarak eve gitti. Onu beklerken uyuya kalmış, sabah da polisten gelen telefonla güne başladı. O kabus hala devam ediyor. İlker, 'Sadece tek bir gece ayrıydık, niçin böyle oldu' diyor ve yaşananlara anlam veremiyor.



İhanete inanmıyorum

İlker Yasin Korkmaz'ın, Kerem Altan'ın ifadelerine dayanarak o gece yaşananların gerçek olduğunu düşünmediğini söyleyen Arda Esen, 'Sonuç olarak orada ne yaşandığını hayatta olan kişinin beyanatıyla biliyoruz. Ama ölmüş kişinin ağzından o gece yaşananları bilmiyoruz, mevcut yazılanları değerlendiriyoruz. Yasin, basının gözümüze soktuğu şekilde eşinin kendisini aldattığına inanmıyor. Olayın o noktaya nasıl geldiğini bilmiyoruz. Yasin'in, Defne'nin kendisini sevdiğinden şüphesi yok ve ona zerre kadar kızgınlık duymuyor' diye konuştu.



‘Bebeğini 1 hafta önce sütten kesti’

Foster’ın arkadaşı ve komşusu CNN TÜRK spikeri Pınar Esen, ortaya atılan spekülasyonlara tepki gösterdi. Foster’ın eşinden ayrı yaşadığı, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu yönündeki iddiaların yalan olduğunu söyleyen Esen, “Defne eşine ve oğluna aşkla bağlı bir kadındı. Hatta aşktan gözü dönüp evlendi. Bir ara Yasin’le her şeyi bırakıp Asos’a yerleşip orada otel açtılar. Sonra İstanbul’a döndüler. Birbirlerine âşıklardı. Defne, Can’ı sütten bir hafta önce kesti. Sanat dünyasında kaç tane kadın 18 ay bebeğini emzirir? O kadar düşkündü bebeğine. Bebek emziren bir kadın alkol, uyuşturucu alabilir mi?” dedi.



