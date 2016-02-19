İlker Kaleli'nin çocukluk hayali gerçek oluyor

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Poyraz Karayel”in başrol oyuncusu İlker Kaleli'nin albümü çıkıyor. Ünlü oyuncunun dizide seslendirdiği şarkılar hayranları için bir albümde toplanacak. “Poyraz Karayel Şarkıları” adlı albüm, yakında DMC etiketiyle piyasaya sürülecek. Londra’da yaşadığı dönemde DJ’lik yapan Kaleli, bu sayede çocukluk hayalini de gerçekleştirmiş olacak.



Hürriyet'te yer alan habere göre; bir röportajında oyunculuk mesleğini seçmeden önce rock star olmak istediğini itiraf eden Kaleli, "Çocukluğumda müzisyen olup albüm çıkarmak istiyordum. Nirvana ve Kurt Cobain hayranıydım. 13 yaşında gitar çalmaya başladım. Hayalim, rock star olmaktı. Nirvana sözlerini Türkçe’ye çevire çevire İngilizce’yi söktüm. Ortaokulda bir grup kurdum, birkaç konser de verdim." diye konuşmuştu.



İlker Kaleli’nin “Poyraz Karayel” dizisinde seslendirdiği şarkılar ise şöyle:

* Unutamadım - Müslüm Gürses

* Sorma Ne Haldeyim- Ayşegül Aldinç

* Doktor Hikayem Bitmedi - Can Bonomo

* Elleri Ellerime - Duman

* Aman Aman - Duman

Ünlü oyuncuya albüm konusunda en büyük desteği gerçek hayatta da uzun süredir aşk yaşadığı Burçin Terzioğlu veriyor.