Sıla ve İlker Kaleli, paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etti

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli'den birlikte ilk paylaşım geldi.

Geçtiğimiz günlerde Sıla'nın Bodrum'daki villasında görüntülenen İlker Kaleli, sevgilisiyle olan fotoğrafını "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Gençoğlu da birlikte çekilmiş başka bir fotoğraflarını paylaşarak, ''Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın'' diyerek not düştü.