İlker Başbuğ: Cumhurbaşkanı yalnız bırakıldı, FETÖ'yle tek başına mücadele ediyor

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "FETÖ' ile mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnız bırakıldığını" söyleyerek, "2012’den bugüne kadarki dönemde, FETÖ’ye karşı şimdiki Cumhurbaşkanı tek başına mücadele veriyor. 15 Temmuz öncesindeki süreçlerde Cumhurbaşkanın bazı konularda yalnız bırakıldığı kanaatindeyim" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Bursa’daki Rotary kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği, Bursa Rotary Kulübü’nün ev sahipliğini yaptığı toplantıya Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, konuşmacı olarak katıldı. Almira Otel’deki toplantıda Başbuğ, Cumhuriyetin kazanımlarını anlattıktan sonra konukların sorularını yanıtladı.

Askeri hastanelerinin Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının yanlış olduğunu söyleyen Başbuğ, "Dünyayı incelesinler, askeri hastanelerin olduğu ülkeleri de incelesinler, bu hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olduğu bir tane ülke var mı? Bu akla ve mantığa ters gelen bir şey. Bunun bir örneğinin olabileceğini bendüşünmüyorum. Bütün dünyada askeri hastaneler vardır ve bu hastaneler Milli Savunma Bakanlığı’nın bünyesindedir" dedi.

"HSYK’nın yaptığı tasarrufları destekliyorum"

Konuşmasında ’Yargı toparlanıyor’ diyen Başbuğ, bir konuğun ’Yargı nasıl toparlanıyor anlatır mısınız?’ sorusu üzerine, "Şu andaki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yaptığı bütün tasarrufları destekliyorum" dedi. HSYK’nin yaptıklarının doğru olduğuna inandığını belirten Başbuğ, "HSYK, gerçekten büyük boyutta, yargıyı bu çıkmazdan çıkarmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Yargıtay eskisi gibi değil. Büyük boyutta temizlendi" ifadesini kullandı.

"TSK’ya karşı komplolar 2009 yılında başladı"

Başbuğ, ’15 Temmuz süreci öncesinde uyaran olmadı mı?’ sorusuna, uyaranlardan birinin de kendileri olduğunu söyledi. 14 Nisan 2009 Harp Akademileri’nde yıllık değerlendirme toplantısında bu konuya değindiğini hatırlatan Başbuğ, şöyle devam etti:

"Burada Fethullah Gülen cemaatinin ne boyutta olduğunu ve ana hedeflerinin TSK olduğunu ve bunlara karşı mücadele edeceğimizi kamuoyuna ifade etmiştik. 2009 yılından sonra TSK’ya karşı komplolar kurulmaya başlandı. Bu komploların arkasında temel unsur olarak cemaat olduğunun biz farkındaydık. Somut bilgi elimizde yoktu ama genel değerlendirmemiz cemaat olduğunu biliyorduk."

"Fenerbahçe camiası

başarılı bir mücadele verdi"

Başbuğ, cemaatin komplolarının ilklerinden birinin Van Üniversitesi’nde yapılan iftiralar olduğuna dikkati çekti. Kendisine ’Fenerbahçe süreçte nasıl davrandı’ sorununa "Cemaatin komplolarına karşı 3 Temmuz süreciyle beraber Fenerbahçe camiası başarılı bir mücadele verdi. Onun dışında hiçbir kurum başarılı olamadı" diye cevap verdi.

"Cumhurbaşkanı, FETÖ'yle

tek başına mücadele ediyor"

Kritik süreçlerdeki siyasi sorumluluklarının tartışılamayacağını belirten Başbuğ, "2012’den bugüne kadarki dönemde, FETÖ’ye karşı şimdiki Cumhurbaşkanı tek başına mücadele veriyor. 15 Temmuz öncesindeki süreçlerde Cumhurbaşkanın bazı konularda yalnız bırakıldığı kanaatindeyim. Tek başına mücadele verdi. Cemaat tehtidininTürkiye’den silinmesi lazım. Bu tehditin ortadan kaldırılması lazım" dedi.