Oyun yazarı Haldun Taner tarafından dünya tiyatrosuna armağan edilen 'Keşanlı Ali Destanı' yeniden sahneleniyor.

Oyunda Keşanlı Ali’yi İlker Ayrık ve Zilha’yı Birce Akalay oynayacak. Meral Çetinkaya, Köksal Engür, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın ve Hilmi Özçelik de rol alıyor.

'Keşanlı Ali Destanı' ilk kez 1964’te Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Semiha Berksoy başta olmak üzere 40 kişilik dev bir kadro ve Genco Erkal rejisiyle dünya prömiyerini yapmıştı. Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü kabul edilen Haldun Taner’in kaleme aldığı oyun Yücel Erten rejisi ve Pervasız Tiyatro prodüksiyonuyla yeniden tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun, 50 kişilik oyuncu kadrosuna sahip

Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.

Oyunun dekorunda Barış Dinçel, kostüm tasarımında Gamze Kuş, ışık tasarımında ise Yakup Çartık’ın imzaları yer alıyor. Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi ise Hamit Erentürk’e ait.

“Keşanlı Ali Destanı”, 20 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’daki prömiyerinin ardından, 29 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Keşanlı Ali Destanı, asil büyük bir şehrin hicvini yapıyor

Keşanlı Ali Destanı, büyük bir kentin eteklerinde yer alan gecekondulardan oluşmuş, ezilen yoksul insanların yaşadığı Sineklidağ mahallesinde geçiyor. Halkın kendi yaşantısını, meselelerini, arzularını yansıtan oyun, bir gecekondu efendisinin kahramanlık destanı üzerinden ‘asil’ büyük bir şehrin, hatta bütün bir toplumun hicvini yapıyor.