İlker Aksum: 30'lu yaşlarda depresyona girdim, "Zımba gibi kalkan adam nasıl bu hale geldi" diye kendime kızıyorum

Oyuncu İlker Aksum, yaptığı mesleğin hiç kolay olmadığını ve 30'lu yaşlarda depresyona girdiğini söyledi. Aksum, "45 yaşına kadar zımba gibi kalkan adam, nasıl bu hale geldi diye kendime kızıyorum” ifadesini kullandı.

Herkes onu 'Çarli' dizisindeki Atakan karakteriyle tanıdı. Emre Saygı’nın ‘Hadi Be’ programına konuk olan Aksum, kariyerinin belirli bölümlerinde depresyona girdiğini söyledi. Aksum, “30’lu yaşlarda uzun bir süre ağır depresyona girdim. Bu durum yapıştı mı kalıyor. Enerjik ve mutlu diye ayırt etmiyor” dedi.

Sektörün çok kolay olmadığını belirten Aksum, “Bizim işler zor ve gergin. İşin içinde sağlıklı kalabilmek zaman zaman zor oluyor. Mesela bu aralar yorgunluk hissediyorum. Bu duruma gıcık oluyorum. ‘45 yaşına kadar zımba gibi kalkan adam, bir anda nasıl bu hale geldi’ diye kendime kızıyorum” şeklinde konuştu.