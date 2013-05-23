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Sağlık

İlkbahar psikolojiyi bozuyor

Türkiye Psikiyatri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çınar Yenilmez, ilkbahar ve yaz aylarının kişilerin psikolojisini olumsuz etkilediğini söyledi

23 Mayıs 2013 16:09

Türkiye Psikiyatri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çınar Yenilmez, İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa'da yapılan araştırmalarda, kışın depresyon ve özellikle bahar ve yaz aylarında ise manik depresyonun daha sık görüldüğünün pek çok araştırmada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Manik depresyon dediğimiz rahatsızlıkta, kişide büyüklük, güçlülük duygusu, coşku, enerji artışı, ani zarar verici davranışlar, iştahta artış, huzursuzluk, şüphecilik gibi belirtiler görülür.

Hastalar olağanüstü özellikleri olduğuna inanabilir, televizyon, radyo ve gazetelerden ya da başkalarının davranışlarından kendilerine yönelik bir takım anlamlar çıkarabilirler. İki uçlu duygu durum bozukluğu olarak da adlandırabiliriz. Biz de ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında yaptığımız araştırmalarda, manik depresyonun ilkbahar ve yaz mevsiminde, sonbahar ve kış aylarından 3 kat fazla görüldüğünü tespit ettik. Şair Orhan Veli'nin dediği gibi bizi bu havalar mahvetti."

Hava durumu ile ortaya çıkan davranışsal sorunların başında suç oranlarındaki artışın geldiğini ifade eden Yenilmez, "Amerika, İngiltere, Galler ve Japonya'da aşırı sıcaklık ile suç artışı arasında çok güçlü ilişkiler olduğu, çabuk sinirlenme, çatışma ve öfke artışı, cinayet, soygun, hırsızlık ve intihar davranışlarında önemli artışlar bildirilmiştir" dedi.

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