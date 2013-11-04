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İlk Youtube Müzik Ödülü Eminem'e verildi

Video paylaşım sitesi Youtube tarafından internetten canlı olarak yayımlanan Youtube Müzik Ödüllerinin sahipleri belli oldu

04 Kasım 2013 19:04

ABD'nin New York kentinde ilki yapılan Youtube Müzik Ödülleri töreninde yılın sanatçısı ödülü ünlü rapçi Eminem'in oldu.

Aktör Jason Schwartzman ve müzisyen Regie Watts'ın sunduğu törende Eminem, Lad Gaga ve M.I.A ödüllerin yaratıcısı Spike Jones ve diğerlerinin yönettiği canlı müzik videolarında yer aldı.

İnternetten canlı yayımlanan ödül töreninde yılın en iyi müzik videosu ödülünüyse, Güney Koreyli Girls' Generation, I Got A Boy adlı şarkılarıa çektikleri videoyla kazandı.

Taylor Swift de 'I Knew You Were Trouble' adlı şarkısına çektiği videoyla 'Yılın Youtube Fenomeni' ödülünü aldı.

İlki düzenlenen Youtube Müzik Ödülleri, insanların video izlemek ve müzik dinlemek için artık radyo ve televizyondan çok internet kullandığı yeni tüketim alışkanlığının bir yansıması.

Geçen yıl Ağustos ayında yapılan bir araştıramda, Amerikalı yetikinlerin yüzde 64'ü Youtube'da müzik dinlediklerini söylerken, radyoda müzik dinlediğini söyleyenlerin oranı yüzde 56'da kalmıştı.

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