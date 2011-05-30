-İLK YERLİ TREN İZMİR'DE RAY'A İNDİ İZMİR (A.A) - 30.05.2011 - Türkiye'nin ilk yerli üretim ray otobüsü (dizel tren seti), Türk demiryolu tarihinin başlangıç noktası İzmir-Tire hattında sefere başladı. TCDD Genel Müdürlüğünün ''bağlı ortaklığı'' TÜVASAŞ tarafından üretilen ''Anadolu'' isimli ray otobüsünün sefere başlaması nedeniyle Alsancak Garı'nda düzenlenen törende konuşan eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''ilklerin şehri İzmir''e bir ilk hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Binali Yıldırım, demiryollarının yarım asırdır yaşadığı ihmal ve unutulmuşluğun sona erdiğini, son 8 yılda demiryollarına yapılan yatırımların karayoluna ayrılan bütçenin üzerine çıktığını, 2 bin kilometreyi aşan yüksek hızlı tren hatları ve 11 bin kilometrelik demiryolu hattının yarıdan fazlasının bu dönemde yenilendiğini, bu hatlarda seyahat süresinin yarı yarıya azaldığını anlattı. İlk yerli tren setinin Koreliler ile ortak lisans altında Türk mühendis ve işçileri tarafından üretildiğini belirten Yıldırım, A'dan Z'ye tamamen Türk tasarımı ve imalatı olan tren setlerini yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Yıldırım, demiryolu sanayisini kurmayı ihmal etmediklerini, geçmişte sadece ithalatı yapılan ray konusunda yaşanan mağduriyetleri gidermek üzere Karabük'te ray üretimini başlattıklarını söyledi. Karabük'ün önemli miktarda ray ihracatı yapar hale geldiğini bildiren Yıldırım, aynı gelişmeyi traverste, makasta, bağlantı elemanlarında hatta yüksek hızlı tren setlerinde de sağlamaya başladıklarını ifade etti. Marmaray için 441 tane set alınacağını, bunun için Korelilerin yerli ortaklıkla TÜVASAŞ fabrikasında üretime başladığını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: ''2013'de inşallah Türk-Kore ortak yapımı tren setleri hizmet vermeye başlayacak. Şu anda epey set üretildi, testleri yapılıyor. İzmir'de TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla İZBAN hattı açıldı. Haftalık 650 bin yolcu taşıyor. Elde set olsa günlük 500 bine çıkacak, ellerinde araç olmadığı için sefer sayısını artıramıyorlar, ihtiyaca cevap veremiyorlar. Marmaray 2013'de devreye girecek, bu süre zarfında o hat için elimizdeki fazla setleri verelim. Bu arada İZBAN ihalesini yapsın, yeni setleri aldıktan sonra bize iade eder. Böylece İzmirlilerin bu ihtiyaçlarını görelim. Hizmet olunca siyaset olmaz. Bu anlayışla İzmir'de güzel işler yapıldı.'' Binali Yıldırım, İzmirliler için bundan sonra da hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İZBAN örnek bir projedir, yerel yönetimlerle merkezi idarenin işbirliğinin en başarılı örneğidir. Şimdi İZBAN kurumsal kimliğini de kazandı, hatlarını gerek kuzeye gerekse güneye uzatacak. Aliağa'dan Bergama'ya uzatma çalışmaları başladı. Belediye başkanımızla konuştuk, Bergama yetmez Manisa'ya da bağlamak lazım. Manisa ile İzmir birleşmiş vaziyette. Sabuncubeli tüneliyle 10 dakika, kuzeyde de raylı sistemle bağladığımız zaman iki şehir altyapı olarak birleşmiş olacak. Bölgesel kalkınma için önemli imkan sağlayacak. Güneyde 2. adım Torbalı-Selçuk. Raylı sistem, kuzeyden güneye tüm İzmir mülki idari hudutlarını kuşatmış olacak.'' Demiryollarının İstiklal Mücadelesi'nin sembolü olduğunu ifade eden Yıldırım, bu mücadelenin İstanbul'da kararlaştırıldığını, Ankara'dan yönetildiğini, İzmir'de de zaferle noktalandığını kaydetti. -TCDD GENEL MÜDÜRÜ KARAMAN- TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, TCDD tarafından talep edilen 84 araçlık Dizel Tren Seti Projesi kapsamında üretilen ilk yerli dizel setinin demiryolu tarihinin başlangıç hattı İzmir-Tire hattında hizmete girmesinin sembolik bir anlamının da olacağını, üretimi devam eden araçların Türkiye'de yakın kentler arası yolculukta konfor seviyesini yükselteceğini dile getirdi. Karaman, İzmir'de hizmete giren yeni tren setleriyle İzmir-Nazilli arasının 5 saatten 2,5 saate indirdiklerini söyledi. ''Anadolu'' ismi verilen setlerinin 4 milyon avroya mal olduğunu, 160 kilometre hız yapabildiğini, her tür konfora sahip olduğunu anlatan Karaman, bu hatta 110 dakika süren yolculuğun 90 dakikaya ineceğini, 50 yaşındaki eski setlerin emekliye ayrılacağını bildirdi. -AZİZ KOCAOĞLU- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aliağa Menderes Projesi'nde ''çocukluk hastalıklarını'' gidermeye çalıştıklarını, alt ve üst geçit yatırımlarının devam ettiğini, Ulukent Kavşağındaki yatırım için Hazine'den arsanın verilmesiyle ilgili Binali Yıldırım'a teşekkür ettiklerini belirtti. TÜVASAŞ'ın ürettiği çekerlerin ülke için bir zorunluluk olduğunu, sadece İzmir için 4-5 yıllık süreçte alınacak ve alınan çeker miktarının 1 milyar lirayı geçtiğini dile getiren Kocaoğlu, İstanbul, Ankara ve diğer büyük kentlere yayıldığında bu fabrikanın potansiyelinin ve iş imkanının fazla olduğunun görülebileceğini ifade etti. Kocaoğlu, bu fabrikanın kısa dönemde kendisini geliştireceğine inandığını söyledi. İzmir Valisi Cahit Kıraç ise Marmara depreminde en çok sıkıntıyı çeken bölgede yer alan TÜVASAŞ'ın Anadolu treniyle ayağa kalktığını, ''küllerinden doğduğunu'' belirterek TÜVASAŞ'ı tebrik etti. Anadolu ray otobüsünün maksimum 160 kilometre hız yapabildiği, yolcu isteğine göre şekilde ayarlanabilen uçak tipi koltuk, LCD ekranlı bilgilendirme sistemi, tam otomatik iklimlendirme, otomatik kapı ve fren sistemine sahip olduğu ifade edildi. Engelli yolcular için de özel bölümlerin oluşturulduğu ray otobüslerinin 3'lü setlerde 198, 4'lü setlerde 256 koltuk kapasiteli olduğu belirtildi.