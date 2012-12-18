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Bilim / Teknoloji

İlk yerli keşif uydusu Göktürk-2 uzaya fırlatıldı

2,5 metre çözünürlüğe sahip Göktürk-2, Çin Halk Cumhuriyeti'nden uzay yolculuğuna başladı

18 Aralık 2012 20:27

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk milli keşif uydusu Göktürk 2, Çin'deki Jiuquan Fırlatma Üssü'nden uzaya gönderildi.

2,5 metre çözünürlüğe sahip Göktürk-2, Çin Halk Cumhuriyeti'nden uzay yolculuğuna başladı.

19 Aralık'ta uzaya gönderilmesi planlanan Göktürk-2, Çin'deki olumsuz hava şartlarından dolayı uzay yolculuğuna bir gün önce çıktı.

Canlı yayınla Ankara'dan da takip edilen fırlatma sebebiyle TÜBİTAK UZAY'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören düzenleniyor. Törende, Çin'deki fırlatma üssü ile Ankara ve Norveç'teki yer istasyonlarında görev yapan TÜBİTAK UZAY ekipleriyle canlı bağlantı yapıldı.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve TUSAŞ İş Ortaklığı tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen ve 2,5 metre çözünürlüğe sahip Göktürk-2, Türkiye saatiyle 18.12.52'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu Eyaleti'ndeki Jiuquan Uzay Fırlatma Merkezi'nden uzay yolculuğuna başladı.

Savunma ve kalkınma alanlarında kullanılacak

 

Savunma ve kalkınma alanlarında önemli ihtiyaçlara cevap verecek uydu, dünyadan 686 kilometre yükseklikte konumlanacak.

Fırlatmadan sonra ilk sinyal, başarı ile alındı. İlk sinyalin ardından uydudan sıcaklık, akım, gerilim gibi sağlık bilgilerinin akışı başlayacak.

Ardından milli uçuş bilgisayarı Bilge açılarak, uydunun roketten ayrılması sırasında oluşan takla hareketi gönderilen komutlarla durdurulacak.

Uydu üç eksende kontrol edilerek, dünya üzerinde istenen noktalara bakması sağlanacak. Daha sonra güneş panelleri teker teker açılarak uydunun ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi üretilecek. Uydudan ilk görüntülerin 25-30 Aralık tarihleri arasında indirilmesi planlanıyor.

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